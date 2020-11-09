В Смольном думают, как не оставить петербуржцев без плановой медпомощи. «Надо доступно и настойчиво объяснять жителям города пользу от прививки»

Как сообщает пресс-служба Смольного, 9 ноября на рабочем совещании с членами правительства утверждена «дорожная карта» по достижению показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Это один из 15 показателей, по которым, согласно указу президента, оценивают эффективность работы региональных властей.

Сложная ситуация с коронавирусом в Петербурге оттягивает на себя силы, но исполнение показателей нацпроекта «Здравоохранение» в городе продолжается. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Ключевые направления дорожной карты: снижение детской смертности, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, медицинское сопровождение пожилых граждан и профилактика заболеваемости.



Младенческая смертность в Петербурге ниже, чем в столице и по России в целом. В городе этот показатель за 7 месяцев этого года составил 3,1 промилле. Для сравнения: в Москве это 3,4, в России — 4,4. Власти Петербурга связывают успехи по этому направлению с новыми медцентрами, которые открывались в последние два года.



Новые медицинские учреждения требуются также для того, чтобы улучшить ситуацию с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас в городе девять центров амбулаторной онкологической помощи, до конца года собираются открыть ещё четыре. При этом сообщается, что один недавно заработал в Мариинской больнице и будет принимать пациентов, несмотря на то что саму больницу отдали под коронавирус.



Беглов отметил, что ситуация с распространением COVID-19 остаётся сложной, система здравоохранения испытывает большую нагрузку, но нужно искать решения, чтобы жители продолжали получать плановую и профилактическую помощь. Успех профилактики видят в расширении охвата прививочной кампании.

