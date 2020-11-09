В Смольном думают, как не оставить петербуржцев без плановой медпомощи. «Надо доступно и настойчиво объяснять жителям города пользу от прививки»
Сложная ситуация с коронавирусом в Петербурге оттягивает на себя силы, но исполнение показателей нацпроекта «Здравоохранение» в городе продолжается. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
Как сообщает пресс-служба Смольного, 9 ноября на рабочем совещании с членами правительства утверждена «дорожная карта» по достижению показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Это один из 15 показателей, по которым, согласно указу президента, оценивают эффективность работы региональных властей.
Ключевые направления дорожной карты: снижение детской смертности, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, медицинское сопровождение пожилых граждан и профилактика заболеваемости.
Младенческая смертность в Петербурге ниже, чем в столице и по России в целом. В городе этот показатель за 7 месяцев этого года составил 3,1 промилле. Для сравнения: в Москве это 3,4, в России — 4,4. Власти Петербурга связывают успехи по этому направлению с новыми медцентрами, которые открывались в последние два года.
Новые медицинские учреждения требуются также для того, чтобы улучшить ситуацию с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас в городе девять центров амбулаторной онкологической помощи, до конца года собираются открыть ещё четыре. При этом сообщается, что один недавно заработал в Мариинской больнице и будет принимать пациентов, несмотря на то что саму больницу отдали под коронавирус.
Беглов отметил, что ситуация с распространением COVID-19 остаётся сложной, система здравоохранения испытывает большую нагрузку, но нужно искать решения, чтобы жители продолжали получать плановую и профилактическую помощь. Успех профилактики видят в расширении охвата прививочной кампании.
«Надо доступно и настойчиво объяснять жителям города пользу от прививки. Она серьезно снижает риски среди заболевших коронавирусной инфекцией», — приводят указание губернатора в пресс-службе.
По данным Смольного, прививку от гриппа сделали треть жителей Петербурга. Вакцину от гриппа в городе пока колют врачам, на очереди полицейские, работники метрополитена, учителя. Простые граждане в этом списке последние.