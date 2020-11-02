«В последнюю очередь дойдет до граждан». Смольный рассказал, кого будет прививать от коронавируса

В Петербурге 22 тысячи желающих привиться от коронавируса, но на всех вакцины пока не хватает. Об этом сообщил 2 ноября в ходе онлайн-совещания с бизнесом глава комитета по здравоохранению Андрей Сарана, отвечая на вопрос, планируется ли массовая вакцинация от COVID-19 на петербургских предприятиях.



Всего в России на данный момент зарегистрировано две вакцины: «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «Спутник V» от Центра им. Гамалеи. Пока у Смольного в руках 442 дозы препарата Центра им. Гамалеи. Соглашение с Минздравом предполагает поставку 4677 доз, сообщил Андрей Сарана. Но в конце ноября будет «значимое увеличение».