«В последнюю очередь дойдет до граждан». Смольный рассказал, кого будет прививать от коронавируса
В Петербурге 22 тысячи желающих привиться от коронавируса, но на всех вакцины пока не хватает. Об этом сообщил 2 ноября в ходе онлайн-совещания с бизнесом глава комитета по здравоохранению Андрей Сарана, отвечая на вопрос, планируется ли массовая вакцинация от COVID-19 на петербургских предприятиях.
Всего в России на данный момент зарегистрировано две вакцины: «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «Спутник V» от Центра им. Гамалеи. Пока у Смольного в руках 442 дозы препарата Центра им. Гамалеи. Соглашение с Минздравом предполагает поставку 4677 доз, сообщил Андрей Сарана. Но в конце ноября будет «значимое увеличение».
По его словам, в первую очередь возможность получить прививку от коронавируса получат врачи. «На сегодняшний момент мы прививаем только анестезиологов и реаниматологов, вслед идут доктора-эндоскописты, следом патологоанатомы и работники ПЦР-лабораторий, приемных отделений скорой помощи, а также те, кто работает в красной зоне, и те, кто ходит к пациентам с положительным ПЦР», — сказал замглавы комздрава.
После медицинских работников получить вакцину смогут сотрудники полиции, работники метрополитена, учителя. «В последнюю очередь дойдет до граждан», — заявил Сарана.
Кроме того, организовать кампанию по вакцинации на предприятиях будет «достаточно сложно». Помимо выдерживания специального температурного режима для препаратов, каждого пациента надо занести в федеральный реестр вакцинации, убедившись, что у него нет антител и отрицательный ПЦР.