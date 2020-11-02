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02.11.2020 16:39
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«В последнюю очередь дойдет до граждан». Смольный рассказал, кого будет прививать от коронавируса

В Петербурге 22 тысячи желающих привиться от коронавируса, но на всех вакцины пока не хватает. Об этом сообщил 2 ноября в ходе онлайн-совещания с бизнесом глава комитета по здравоохранению Андрей Сарана, отвечая на вопрос, планируется ли массовая вакцинация от COVID-19 на петербургских предприятиях.

Всего в России на данный момент зарегистрировано две вакцины: «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «Спутник V» от Центра им. Гамалеи. Пока у Смольного в руках 442 дозы препарата Центра им. Гамалеи. Соглашение с Минздравом предполагает поставку 4677 доз, сообщил Андрей Сарана. Но в конце ноября будет «значимое увеличение».

По его словам, в первую очередь возможность получить прививку от коронавируса получат врачи. «На сегодняшний момент мы прививаем только анестезиологов и реаниматологов, вслед идут доктора-эндоскописты, следом патологоанатомы и работники ПЦР-лабораторий, приемных отделений скорой помощи, а также те, кто работает в красной зоне, и те, кто ходит к пациентам с положительным ПЦР», — сказал замглавы комздрава.

После медицинских работников получить вакцину смогут сотрудники полиции, работники метрополитена, учителя. «В последнюю очередь дойдет до граждан», — заявил Сарана.

Кроме того, организовать кампанию по вакцинации на предприятиях будет «достаточно сложно». Помимо выдерживания специального температурного режима для препаратов, каждого пациента надо занести в федеральный реестр вакцинации, убедившись, что у него нет антител и отрицательный ПЦР.

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Комментарии (8)

Skazochny
Только здесь деньги у народа крадут по несколько раз под одну тему)))
262224921
Если люди заражаются повторно - то антитела не вырабатываются , либо не сохраняются .
Соответсвенно есть ли смысл в прививках?
Какие противопоказания и побочка - так и не озвучено.
Успокаивает то что скорее всего в первых рядах пойдет весь бюджет , и по их состоянию можно будет принять взвешенное решение о вакцинации .
spb7771250
Население, напоминаю тебе летние пустые слова Пересидента о том, что вакцина уже готова и осенью будет вакцинация.
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