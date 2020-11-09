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09.11.2020 15:33
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Превысил градус. На юге Петербурга не выдержал самогонный аппарат

Звук выбитого окна потревожил дневной покой жителей в районе Дачного проспекта. Пострадал только домашний бар.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», хлопок раздался в квартире дома 3, корпус 5, по Дачному проспекту около трех часов дня.

«В результате выбито окно на кухне. Пострадавших нет», — сообщают очевидцы.

Как сообщили «Фонтанке» источники в правоохранительных органах, по указанному адресу в доме взорвался самогонный аппарат. Никто не пострадал. Несущие конструкции не повреждены.

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