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09.11.2020 15:02
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Солдата-срочника, напавшего под Воронежем на сослуживцев, задержали

Антона Макарова, который утром 9 ноября напал с топором на сослуживцев, а затем, захватив пистолет, убил двоих, задержали.

По данным «Фонтанки», Макарова задержали сотрудники полиции. Это произошло несколько минут назад, обстоятельства задержания уточняются.

По информации нашего издания, при задержании военнослужащий сопротивления не оказывал. Взяли его в районе города Землянска Семилукского района Воронежской области. Он ехал на угнанной машине в сторону Орла. К бабушке.

ЧП на аэродроме «Балтимор», который сейчас находится на реконструкции, произошло около 5 утра. У 20-летнего Антона Макарова произошел конфликт с дежурным по полку майором Ермолаевым, который прибыл для проверки суточного наряда. Срочник, по предварительной информации, взял на противопожарном щите топор и набросился на майора. Он отнял у него пистолет и застрелил прибежавшего на помощь водителя и еще одного солдата-срочника. Также был ранен еще один военнослужащий. СК возбудил дело по статьям «Убийство» и «Хищение боеприпасов».

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Комментарии (8)

dedmoroz_5e4d8827384c2
опять вторая серия фильма, а что в первой серии было до топора? Балтимор это в США)))
8967
На военном языке это называют "потерями от дружественного огня".
Skazochny
Рэмбо
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