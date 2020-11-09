FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 11:35
8
Печать

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двумя статьям после ЧП в войсковой части под Воронежем

Военное следствие возбудило уголовное дело после нападения срочника на сослуживцев в войсковой части под Воронежем.

Как стало известно «Фонтанке», дело возбуждено по статье 105 (убийство) и статье 226 (хищение оружия и боеприпасов) УК РФ.

ЧП на аэродроме «Балтимор», который сейчас находится на реконструкции, произошло около 5 утра. У 20-летнего Антона Макарова произошел конфликт с дежурным по полку майором Ермолаевым, который прибыл для проверки суточного наряда. Срочник, по предварительной информации, взял на противопожарном щите топор и набросился на майора. Он отнял у него пистолет и застрелил прибежавшего на помощь водителя и еще одного солдата-срочника.

После этого молодой человек скрылся. Сейчас его ищут военные, полиция и Росгвардия с беспилотниками.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

13grubyrealist
Чёт давненько экспонаты питерской Кунсткамеры не пополняли...Полагаю,сей больной юноша (или хотя бы его скудный мозг) мог бы пополнить коллекцию...
Otkating
Байден, только выбрали и уже пакостит.
Segrande
Если бы топор был из пенопласта, как у нас в роте, то все бы обошлось..
Парней и офицера жалко.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний