Следственный комитет возбудил уголовное дело по двумя статьям после ЧП в войсковой части под Воронежем
Военное следствие возбудило уголовное дело после нападения срочника на сослуживцев в войсковой части под Воронежем.
Как стало известно «Фонтанке», дело возбуждено по статье 105 (убийство) и статье 226 (хищение оружия и боеприпасов) УК РФ.
ЧП на аэродроме «Балтимор», который сейчас находится на реконструкции, произошло около 5 утра. У 20-летнего Антона Макарова произошел конфликт с дежурным по полку майором Ермолаевым, который прибыл для проверки суточного наряда. Срочник, по предварительной информации, взял на противопожарном щите топор и набросился на майора. Он отнял у него пистолет и застрелил прибежавшего на помощь водителя и еще одного солдата-срочника.
После этого молодой человек скрылся. Сейчас его ищут военные, полиция и Росгвардия с беспилотниками.