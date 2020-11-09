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09.11.2020 11:12
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Срочника, напавшего на сослуживцев под Воронежем, ищут беспилотники и ОМОН

Поисками солдата-срочника, который напал на сослуживцев под Воронежем, занимаются как на земле, так и с воздуха. Об этом 9 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«К поискам военнослужащего, открывшего стрельбу в воинской части под Воронежем, привлечены более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, а также беспилотники авиационного отряда специального назначения Росгвардии», — сообщили изданию в ведомстве.

По данным «Фонтанки», минувшим утром у рядового срочной службы Макарова произошел конфликт с дежурным по полку майором Ермолаевым, который прибыл для проверки суточного наряда.

Сначала Макаров схватил топор, который находился на противопожарном щите и пошел с ним на сослуживцев. После этого он отобрал у Ермолаева табельный пистолет и патроны к нему, произвел в его сторону выстрелы, затем в прибежавшего на помощь водителя и еще одного солдата-срочника.

По предварительной информации, в результате его нападения погибли трое человек, еще один ранен.

Аэродром «Балтимор», на территории которого расположена воинская часть, находится на реконструкции до конца года.

Как ранее писала «Фонтанка», Макарову 20 лет. Он родился в городе Ливны Орловской области, затем переехал в Воронеж, где поступил в институт МВД. Молодой человек учился на радиотехническом факультете.

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Комментарии (11)

rpu01
Дети! Не ходите в армию служить! В армии акулы, в армии гориллы, в армии большие злые крокодилы Будут вас кусать, Бить и обижать,- Не ходите, дети, в армию гулять. В армии разбойник, В армии злодей, В армии ужасный Бар-ма-лей! Он бегает по армии И кушает детей — Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!
Владислав М
А воз и ныне там ... хамство, мат, дедовщина, глупые профнепригодные офицеры ... практически ничего не меняется в российской призывной армии.
kоt-obormot
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