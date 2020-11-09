Срочника, напавшего на сослуживцев под Воронежем, ищут беспилотники и ОМОН

Поисками солдата-срочника, который напал на сослуживцев под Воронежем, занимаются как на земле, так и с воздуха. Об этом 9 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Росгвардии.



«К поискам военнослужащего, открывшего стрельбу в воинской части под Воронежем, привлечены более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, а также беспилотники авиационного отряда специального назначения Росгвардии», — сообщили изданию в ведомстве.



По данным «Фонтанки», минувшим утром у рядового срочной службы Макарова произошел конфликт с дежурным по полку майором Ермолаевым, который прибыл для проверки суточного наряда.

