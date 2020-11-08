«Считает минуты до развода». Помощницы Меланьи Трамп рассказали о её отношениях с президентом

«Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — уверяет сотрудница Омароса Маниголт-Ньюман и добавляет, что теперь, когда стало понятно, что Дональд Трамп не останется на второй срок, первая леди США «считает минуты до развода».

Меланья Трамп может развестись с Дональдом Трампом после объявления итогов президентских выборов в США. Информация об этом 8 ноября появилась в издании Daily Mail . Журналисты ссылаются на слова бывших помощниц Трамп.

По утверждению другой помощницы семьи, все 15 лет совместной жизни супругов были «сделкой». Как предполагают журналисты, при этом в публичном пространстве Меланья не могла говорить что-либо негативное об их отношениях, возможно, по условиям брачного договора. Так, экс-супруга Трампа Марла Мейплз не имеет права негативно отзываться и писать о нём.

Дональд Трамп заявил о том, что признает своё поражение на президентских выборах, только если суд установит, что все голоса подсчитаны верно. При этом, по данным источников Fox News, его близкие советуют уступить Джо Байдену. Тот объявил о победе накануне, сторонники политика устроили празднование и вышли на улицы. В американском Санкт-Петербурге люди размахивают табличками и делятся впечатлениями на лужайках.

По данным The Washington Post, часть указов предшественника Байден планирует отменить сразу после инаугурации. В частности, вернуть США в Парижское соглашение по климату, отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения, а также запрет на иммиграцию из мусульманских стран.