СМИ: Байден планирует отменить часть указов Трампа сразу после инаугурации
Джо Байден может отменить часть указов Дональда Трампа после инаугурации. Об этом 8 ноября пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения, а также запрет на иммиграцию из мусульманских стран. Помимо прочего он может в ближайшее время восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране.
О своей победе в президентской гонке Джо Байден объявил накануне, 7 ноября, и поблагодарил американцев за поддержку. Его сторонники устроили праздник на улицах. Действующий президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил о том, что признает себя проигравшим лишь после судебных разбирательств, если они не дадут желаемых результатов О том, кто такой Джо Байден, читайте в материале «Фонтанки».