СМИ: Байден планирует отменить часть указов Трампа сразу после инаугурации

Джо Байден может отменить часть указов Дональда Трампа после инаугурации. Об этом 8 ноября пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения, а также запрет на иммиграцию из мусульманских стран. Помимо прочего он может в ближайшее время восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране.