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08.11.2020 12:10
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СМИ: Байден планирует отменить часть указов Трампа сразу после инаугурации

Джо Байден может отменить часть указов Дональда Трампа после инаугурации. Об этом 8 ноября пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения, а также запрет на иммиграцию из мусульманских стран. Помимо прочего он может в ближайшее время восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране.

О своей победе в президентской гонке Джо Байден объявил накануне, 7 ноября, и поблагодарил американцев за поддержку. Его сторонники устроили праздник на улицах. Действующий президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил о том, что признает себя проигравшим лишь после судебных разбирательств, если они не дадут желаемых результатов О том, кто такой Джо Байден, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

guess
Да, ВОЗ, а также те, кто стоит за ними не прощают такое.. 10 лет писали сценарий по короне, и тут какой-то Трамп решил игнорировать ВОЗ)))
W Bons
жена у старика Трампа зачётная , прям искренне завидно
Pilat
А хорошо если он это все отменит.
особенно по иммиграции.
Это реально может вызвать гражданскую войну в США.
Как я понимаю, за Трампа как раз и голосуют именно потому что он начал возвращать рабочие места американцам, отбирая их у гастарбайтеров нелегальных.
А тут дедок байден хочет снова отпустить своих граждан.
Ух...может быть весело.
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