«Для меня большая честь, что вы выбрали меня». Байден празднует победу, Трамп требует пересчёта

Лидер президентской гонки в США Джо Байден объявил о своём избрании и поблагодарил американцев за доверие.

«Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны, — написал он в Twitter. — Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет».

Политик добавил, что постарается оправдать доверие избирателей.

Ранее о том, что Байден набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков, сообщили CNN, Assosiated Press, NBS, ABC News и Fox News. Официальные результаты голосования пока не объявлены.