«Для меня большая честь, что вы выбрали меня». Байден празднует победу, Трамп требует пересчёта
Лидер президентской гонки в США Джо Байден объявил о своём избрании и поблагодарил американцев за доверие.
«Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны, — написал он в Twitter. — Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет».
Политик добавил, что постарается оправдать доверие избирателей.
Ранее о том, что Байден набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков, сообщили CNN, Assosiated Press, NBS, ABC News и Fox News. Официальные результаты голосования пока не объявлены.
Между тем пока ещё действующий президент Дональд Трамп выпустил заявление, в котором подчеркнул: «Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчёта, которого он заслуживает».
Трамп с самого начала подсчета голосов заявил о победе и о намерении демократов «украсть» выборы. В частности, он призывал остановить подсчет бюллетеней и не учитывать те, которые пришли по почте после окончания голосования. Кроме того, он обещал обратиться в суд по всем штатам, где «недавно утвердился Байден».
Голосование на выборах президента США закончилось 3 ноября, подсчёт голосов, однако, затянулся.