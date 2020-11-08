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08.11.2020 10:30
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Трамп назвал условие, при котором признает своё поражение

Действующий президент США Дональд Трамп согласится признать себя проигравшим на выборах лишь в том случае, если судебные разбирательства, касающиеся голосования, не дадут желаемых результатов.

Заявление было сделано в эфире телеканала Fox News журналистом Джоном Робертсом. По его словам, Трамп готов уступить Байдену, если по итогам судебных разбирательств станет ясно, что действующий лидер не мог победить.

По данным источников телеканала, семья Трампа советует ему не признавать победу демократа Джозефа Байдена. Сам же президент готовится к судебным тяжбам, которые займут немало времени и завершатся в Верховном суде.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября. В ходе подсчёта голосов Трамп неоднократно заявлял о своей победе, однако по итогам лидером гонки стал 77-летний демократ Байден. О том, кто он такой, — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Yubilar
Прекрасный образец журналистских манипуляций, прекрасный. Заголовок "Трамп назвал условие..." Текст статьи "Заявление было сделано .. журналистом Джоном Робертсом" Так кто сделал заявление - Трамп или Робертс? Говорил ли вообще Трамп хоть что-то подобное, или это всего лишь измышления какого-то журналиста? Почему в заголовке (мы же еще с 1963 года помним, только каждый пятый читает дальше заголовка, верно?) написано одно, а в тексте - совсем иное? Какое мнение хочет создать у читателей Фонтанки автор данной заметки?
260642921
Поскольку судебная власть в США независимая, решение суда будет справедливым.
263877541
Билет до Ростова купил ?
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