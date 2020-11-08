Трамп назвал условие, при котором признает своё поражение

Действующий президент США Дональд Трамп согласится признать себя проигравшим на выборах лишь в том случае, если судебные разбирательства, касающиеся голосования, не дадут желаемых результатов.



Заявление было сделано в эфире телеканала Fox News журналистом Джоном Робертсом. По его словам, Трамп готов уступить Байдену, если по итогам судебных разбирательств станет ясно, что действующий лидер не мог победить.



По данным источников телеканала, семья Трампа советует ему не признавать победу демократа Джозефа Байдена. Сам же президент готовится к судебным тяжбам, которые займут немало времени и завершатся в Верховном суде.

