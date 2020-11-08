Греция готова принимать россиян, несмотря на локдаун. Но не всех

Власти Греции до 30 ноября готовы принимать до 500 россиян в неделю. Условия беспрепятственного пересечения границы — отрицательный тест на коронавирус, полученный за 72 часа до прибытия, и ваучер с подтверждением брони гостиничного номера. Об этом 8 ноября пишет ТАСС со ссылкой на межминистерское распоряжение.

Решение принимать россиян правительство Греции продлевает в шестой раз с сентября. Меры на каждом этапе обсуждаются и корректируются в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Всеобщий трёхнедельный карантин в Греции был введён в начале ноября. К 4 ноября страна поставила сразу три антирекорда в мировой статистике заболеваемости COVID-19 за сутки.