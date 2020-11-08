У предпринимателя из Китая угнали «Форд». В полицию не шёл, надеялся на выкуп

Белый «Форд Транзит» угнали у гражданина Китая в Петербурге. С парковки на Юкковском шоссе, 14, машина исчезла в начале недели. Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, в полицию владелец обратился не сразу: он искал машину сам и ждал, что неизвестные с ним свяжутся и потребуют выкуп. Надежду потерял к минувшей субботе, набрал номер «112» и рассказал о случившемся.



Мужчина — индивидуальный предприниматель, занимается реализацией детских игрушек в одном из торговых пространств города. «Форд» пострадавший купил в сентябре прошлого года. Ущерб составил 1,6 миллиона рублей. По факту угона возбуждено уголовное дело.