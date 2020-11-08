Знаменитая кошка Гли, жившая в соборе Святой Софии на протяжении 16 лет, скончалась. Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая в своём твиттере.
Любимица туристов в последнее время болела, а с 24 сентября находилась на лечении в частной ветклинике.
Гли можно назвать одной из самых известных кошек в мире, на её Instagram подписаны тысячи человек. Звездой она стала в 2009 году, когда вышла навстречу премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану и президенту США Бараку Обаме, когда те посещали Святую Софию. С тех пор любимицу публики не раз снимали мировые СМИ, знакомы с ней были и корреспонденты «Фонтанки».
Кошка родилась в 2004 году, почти с самого рождения её опекала археолог и реставратор Дефне Бали, работающая в Святой Софии. За всю жизнь Гли родила одного котенка, девочку по имени Каракыз, которая через год попала под туристический автобус.