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08.11.2020 13:58
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В Стамбуле умерла знаменитая кошка Гли из собора Святой Софии

Знаменитая кошка Гли, жившая в соборе Святой Софии на протяжении 16 лет, скончалась. Об этом сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая в своём твиттере.

Любимица туристов в последнее время болела, а с 24 сентября находилась на лечении в частной ветклинике.

Гли можно назвать одной из самых известных кошек в мире, на её Instagram подписаны тысячи человек. Звездой она стала в 2009 году, когда вышла навстречу премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану и президенту США Бараку Обаме, когда те посещали Святую Софию. С тех пор любимицу публики не раз снимали мировые СМИ, знакомы с ней были и корреспонденты «Фонтанки».

Фото: Венера Галеева

Кошка родилась в 2004 году, почти с самого рождения её опекала археолог и реставратор Дефне Бали, работающая в Святой Софии. За всю жизнь Гли родила одного котенка, девочку по имени Каракыз, которая через год попала под туристический автобус.

Фото: Венера Галеева

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Комментарии (5)

муматор
подписаться на инстаграм кошки, что в голове у этих людей???
Nafanka
Не пережила передачу Святой Софии под мечеть... Плохой знак для Эрдогана, если не для всей Турции/Стамбула... Это была душа Святой Софии...
Modest_5e4ce41f7533b
По кошачьим меркам она прожила большую жизнь.
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