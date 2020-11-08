В Госдуме прокомментировали идею выдавать дипломы о высшем образовании со сроком годности

Диплом о высшем образовании — реальное достижение человека, которое нельзя аннулировать. Так первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в интервью RT 8 ноября отреагировал на предположение спецпредставителя президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова выдавать дипломы не на всю жизнь, а на «некоторый промежуток времени».

«Диплом, который человек уже получил, аннулироваться не может, — сказал Олег Смолин. — Это его реальное достижение. Другое дело, если человек меняет специальность, то, естественно, ему может потребоваться новый диплом или сертификат о повышении квалификации, переподготовке. Но это имеет место и сейчас».