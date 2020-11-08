У российских дипломов об образовании могут появиться сроки годности

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков считает неверной практику выдачи дипломов об образовании «на всю оставшуюся жизнь». Представитель Владимира Путина уверен — уровень качества знаний выпускников и актуальность этих знаний со временем снижаются. Мысль была озвучена в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35».



«Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что (выпускник. — Прим. ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — цитирует 5 ноября Пескова РИА Новости.

