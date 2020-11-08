У российских дипломов об образовании могут появиться сроки годности

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков считает неверной практику выдачи дипломов об образовании «на всю оставшуюся жизнь». Представитель Владимира Путина уверен — уровень качества знаний выпускников и актуальность этих знаний со временем снижаются. Мысль была озвучена в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35».
«Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что (выпускник. — Прим. ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — цитирует 5 ноября Пескова РИА Новости.
По мнению спецпредставителя президента, дипломы о высшем образовании должны остаться в системе высшей школы, но возможно преобразование их формата в «дипломы по требованию».
«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию», который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — заявил Песков.
Он уточнил, что речь идет об особых «дипломах со сроком годности», которые будут действительны определенный промежуток времени.