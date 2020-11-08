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08.11.2020 10:50
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У российских дипломов об образовании могут появиться сроки годности

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков считает неверной практику выдачи дипломов об образовании «на всю оставшуюся жизнь». Представитель Владимира Путина уверен — уровень качества знаний выпускников и актуальность этих знаний со временем снижаются. Мысль была озвучена в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35».

«Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что (выпускник. — Прим. ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — цитирует 5 ноября Пескова РИА Новости.

По мнению спецпредставителя президента, дипломы о высшем образовании должны остаться в системе высшей школы, но возможно преобразование их формата в «дипломы по требованию».

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию», который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — заявил Песков.

Он уточнил, что речь идет об особых «дипломах со сроком годности», которые будут действительны определенный промежуток времени.

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Комментарии (25)

iphonedimona
Можно считать это очередной вышкой выкачивания "новой нефти". Обязательно введут дополнительное платное обучение. Странно, что долго раскачивались, ведь опыт подобного грабежа уже есть. Напомню, в 2010 году сладкая парочка придумала коррупционный охранный закон. Один подписал закон, другой подписал постановление правительства. По старому закону после 5 лет службы в милиции обучение проходить не требовалось, по новому - обучение должны были пройти все, даже уже имеющие лицензии. Согласно трудового кодекса подобное обучение должен оплачивать работодатель. А работодатель отвечает - а у нас денег нет. Вот на этом "денег нет" и заканчивается правовое государство. Кстати, про то, как будет проходить это обучение. Практически первый вопрос, который задавали при приёме документов на курсы охранников - вы на занятия ходить будете?
Расслабьте булки и готовьте денежки, буратины. И отнеситесь с пониманием.
Zdobsi
Если человек работал по специальности, то все он помнит. И нет проблем к адаптации к новым программам или инструментам.
А те, кто не учился-и не будут помнить.
Тем более, что некоторые вопросы и темы почти никогда не поднимаются честь ускоспециализированные компании и там эти знания приводятся. Прошло 20+ лет после института, я какие-то вопросы не забыл. Если мне нужно, я посмотрю книжку и разберусь. Цель-не в том чтоб помнить, а пользоваться инструментами, знаниями и навыками, полученными ранее. А в связи с чем этот вопрос возник? Это врачам нужен сертификат. Инженер и так помнит, что делать) Или хотят бороться с псевдодипломами коммерческих вузов? Странно, почему вообще этот вопрос возник.
centipede
Ну, по существу, он прав. Любые знания забываются.

Только вот в его логике есть существенные недостатки:
1. Говоря о "временных дипломах" он подразумевает, что специалист, выходя из ВУЗа всё помнит. А большинство выпускников, не просто забывают "знания", этих знаний у них никогда в голову даже не забредало. Образование у нас давно носит формальный характер. Студенты хотят получить бумажку, что они бакалавры, а ВУЗы хотят получить с них или государства деньги на "обучение".
2. Во всех почти ВУЗах эти "знания" носят совершенно бестолковый характер. Студентов пичкают или давно устаревшей или совершенно не относящейся к профессии информацией.

В этом смысле временные дипломы - бред. Вот если сначала изменить систему образования, тогда можно было бы подумать.
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