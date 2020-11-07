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07.11.2020 12:35
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В Петербурге после гибели одномесячного ребёнка задержана молодая мать

Полицейские в Петербурге задержали 25-летнюю женщину, чей младенец погиб от травм.

Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, девочке был один месяц, она родилась недоношенной. По версии служб, в марте 2020 года «на почве внезапно возникшего личного неприязненного отношения» она несколько раз ударила свою дочь по голове и в грудь.

Как установила экспертиза, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы и других повреждений. Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено 6 ноября. Мать задержали в квартире на Будапештской улице, 108. Её отправили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (1)

jump
"спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство"
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