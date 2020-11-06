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06.11.2020 14:13
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В Белоруссии выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 991, до 104286, умерли еще три человека, всего с начала распространения инфекции в республике скончался 1001 пациент, сообщила 6 ноября пресс-служба минздрава страны.

«Зарегистрированы 104286 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 2628891 тест. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1001 пациент с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы в Тelegram.

Ранее в республике максимальный суточный прирост случаев инфицирования коронавирусом составлял 984.

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