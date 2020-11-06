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06.11.2020 13:50
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Суд заступился за петербурженку, которая угодила в сети фейковой клиники. Массаж обошёлся ей дороже 100 тысяч

Жительница Петербурга через суд добилась расторжения договоров, которые она заключила с косметологической клиникой с сомнительной репутацией. Она получила процедуры на 13 тысяч рублей, а заплатила в десять раз больше.

О решении 6 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города. Петербурженка в марте 2018 посетила клинику «Ангелмед» на Лесном проспекте и приобрела абонемент на кредитные 100 тысяч рублей. Из всего списка косметологических процедур ей оказали две по цене выше среднего: тейпирование за 2,5 тысячи и антицеллюлитный массаж за 10,5 тысяч.

Несмотря на это, в феврале 2019 года женщина опять взяла кредит и продлила абонемент, заплатив ещё 40 тысяч. Однако больше местные косметологи ей не занимались.

В суде истица требовала вернуть потраченные деньги, взыскать с ООО «Ангелмед-Лесная» 50 тысяч морального вреда и 70 тысяч на юридические услуги. Петроградский райсуд постановил вернуть женщине то, что она заплатила по договорам, за вычетом 13 тысяч за две процедуры, и сократил компенсацию до 10 тысяч рублей.

Этот же суд рассматривает иск петербурженки к ООО «Центр Косметики» — юрлицу Royal Clinic. Медцентр был связан с сетью «Дешели», в сентябре прошлого года в Royal Clinic прошли обыски. Силовики также работали в «Ангелмеде», после чего было возбуждено дело о фейковых клиниках, через которые из горожан выжимают деньги.

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Комментарии (1)

nick7rus
Не первый раз вижу подобные фразы в материалах Фонтанки. Интересно, а что журналистам не нравится в ценах выше среднего? У нас вроде капитализм..а не плановая экономика. У одного специалиста это стоит 100 рублей, у другого 1000. В части случаев такая цена стоит не просто так. И не все работы можно стандартизировать, тем более в медицине, разные специалисты делают по-разному.
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