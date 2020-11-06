«Традиционное абхазское гостеприимство, превысившее норму». Посол России в Абхазии опроверг изнасилование врача, прибывшего для лечения коронавирусных больных

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин опроверг 6 ноября данные телеграм-каналов о том, что в республике была попытка изнасилования врача из РФ. По его словам, имело место «традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму».



«Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь к абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящихся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места», — цитирует РИА Новости Двинянина.

