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06.11.2020 10:40
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«Традиционное абхазское гостеприимство, превысившее норму». Посол России в Абхазии опроверг изнасилование врача, прибывшего для лечения коронавирусных больных

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин опроверг 6 ноября данные телеграм-каналов о том, что в республике была попытка изнасилования врача из РФ. По его словам, имело место «традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму».

«Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь к абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящихся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места», — цитирует РИА Новости Двинянина.

Информация о том, что замглавы Гудаутского района Тимур Возба попытался изнасиловать доктора из Уральского ГМУ, которая в составе бригады врачей приехала для работы в Гудаутском ковидном госпитале, появилась в одном из абхазских телеграм-каналов вечером 4 ноября.

Двинянин свою позицию подтверждает данными сотрудников посольства РФ в Абхазии, а также руководства администрации президента, которые после сообщений посетили Гудаутский госпиталь. На визите настаивал координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии.

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Комментарии (14)

260708081
Гудаута - бандитское местечко, пить в Абхазии в принципе опасно, но, чтобы к врачам такое отношение, - это перебор.
260708081
Гудаута - бандитское местечко. Но вообще пить в Абхазии опасно - если ничего не подмешают, то часто вино для гостей - настоящая отрава (для домашнего потребления - другое).
killbeachtrash
На моей памяти в этих бандитских анклавах активно спонсируемых из наших денег был грабеж дайверов в гостинице, изнасилование женщины из правоохранительных органов ( в горы увезли), а уж отъем машин и автоподставы это просто шалость.Про это только ленивый не писал. Отгородится. Вывести базу , подписать мир с Грузией и начать хоть зверино-обиженный оскал с лица страны снимать потихоньку.
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