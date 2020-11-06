«Традиционное абхазское гостеприимство, превысившее норму». Посол России в Абхазии опроверг изнасилование врача, прибывшего для лечения коронавирусных больных
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин опроверг 6 ноября данные телеграм-каналов о том, что в республике была попытка изнасилования врача из РФ. По его словам, имело место «традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму».
«Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь к абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящихся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места», — цитирует РИА Новости Двинянина.
Информация о том, что замглавы Гудаутского района Тимур Возба попытался изнасиловать доктора из Уральского ГМУ, которая в составе бригады врачей приехала для работы в Гудаутском ковидном госпитале, появилась в одном из абхазских телеграм-каналов вечером 4 ноября.
Двинянин свою позицию подтверждает данными сотрудников посольства РФ в Абхазии, а также руководства администрации президента, которые после сообщений посетили Гудаутский госпиталь. На визите настаивал координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии.