В метро Петербурга не пустили пассажира с патронами

Сумка пассажира подземки оказалась с сюрпризом на станции «Ленинский проспект».



Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, в метро 43-летний уроженец Ленинграда пытался попасть накануне около половины десятого вечера. Его сумка у службы безопасности метро вызвала вопросы, и мужчину препроводили для проверки через досмотровую установку. Она «высветила» содержимое — 19 патронов и одну пулю.



На место вызвали сотрудников полиции, которые увезли мужчину и содержимое сумки в отдел для экспертизы. Состояние боеприпасов указывает на то, что они, скорее всего, были извлечены из земли.

