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06.11.2020 09:47
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В метро Петербурга не пустили пассажира с патронами

Сумка пассажира подземки оказалась с сюрпризом на станции «Ленинский проспект».

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, в метро 43-летний уроженец Ленинграда пытался попасть накануне около половины десятого вечера. Его сумка у службы безопасности метро вызвала вопросы, и мужчину препроводили для проверки через досмотровую установку. Она «высветила» содержимое — 19 патронов и одну пулю.

На место вызвали сотрудников полиции, которые увезли мужчину и содержимое сумки в отдел для экспертизы. Состояние боеприпасов указывает на то, что они, скорее всего, были извлечены из земли.

Сам задержанный сейчас официально бездомный. Ранее он был судим за убийство по неосторожности.

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Комментарии (3)

SMT
Нёс бы в кармане - шмональщики бы ничего нашли.
Обнуление на удаленке
Ох уже эти уроженцы Ленинграда...
lamer
Вот жеж (Роскомнадзор), одним словом - (Лавров.jpg).
Тут с официальной РОХой разрешенный к своему оружию боеприпас не провезешь, а но с копаниной сунулся.
Жаль, что не было в комплекте нарезняка пригодного к стрельбе. Тогда бы с тремя гусями поехал на длительную изоляцию и поделом.
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