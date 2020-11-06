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06.11.2020 09:19
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У «Калашникова» новый владелец. Он бывший крупный чиновник

Новым собственником концерна «Калашников» стал бывший замминистра транспорта Алан Лушников, сообщает 6 ноября «Коммерсантъ».

По данным издания, Лушников приобрёл 50% ООО «ТКХ-Инвест» (еще 50% осталось в собственности самого ООО), контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» 75% минус 1 акция концерна (остальные 25% плюс 1 акция принадлежат «Ростеху»). Ранее «Транскомплектхолдингом» владел Алексей Криворучко, который в июне 2018 года был назначен замминистра обороны. По данным источника газеты, Криворучко решил продать акции, чтобы полностью исключить аффилированность с предприятием, выполняющим гособоронзаказ в интересах Минобороны. Сделка закрыта, цена её не раскрывается, отмечает «Коммерсантъ».

Лушников ушел с поста в Минтрансе в сентябре 2018 года. В 2019 году он вместе с Тимуром Гареевым учредил ООО «УК «Перспектива»» для управления активами в оборонно-промышленном комплексе.

«Калашников» — один из крупнейших производителей вооружений в РФ, на него приходится около 95% производства стрелкового оружия в стране. Исторически стрелковое вооружение — главное направление деятельности концерна, однако в последние годы он также занялся производством высокоточных вооружений, беспилотников, а также военных и гражданских катеров.

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Комментарии (8)

killbeachtrash
Все. Конец концерну "Калашников". Точка.
W Bons
ну-ну , не удивительно , что покупатели стрелкового оружия стараются найти изделия выпуска времён ещё дееспособного и бодрого дорогохо Леонида Ильича
kоt-obormot
Какие чиновнички то все гениальные. Даже самый задрипанный, и то - миллиардер.
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