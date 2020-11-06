У «Калашникова» новый владелец. Он бывший крупный чиновник

Новым собственником концерна «Калашников» стал бывший замминистра транспорта Алан Лушников, сообщает 6 ноября «Коммерсантъ».
По данным издания, Лушников приобрёл 50% ООО «ТКХ-Инвест» (еще 50% осталось в собственности самого ООО), контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» 75% минус 1 акция концерна (остальные 25% плюс 1 акция принадлежат «Ростеху»). Ранее «Транскомплектхолдингом» владел Алексей Криворучко, который в июне 2018 года был назначен замминистра обороны. По данным источника газеты, Криворучко решил продать акции, чтобы полностью исключить аффилированность с предприятием, выполняющим гособоронзаказ в интересах Минобороны. Сделка закрыта, цена её не раскрывается, отмечает «Коммерсантъ».
Лушников ушел с поста в Минтрансе в сентябре 2018 года. В 2019 году он вместе с Тимуром Гареевым учредил ООО «УК «Перспектива»» для управления активами в оборонно-промышленном комплексе.
«Калашников» — один из крупнейших производителей вооружений в РФ, на него приходится около 95% производства стрелкового оружия в стране. Исторически стрелковое вооружение — главное направление деятельности концерна, однако в последние годы он также занялся производством высокоточных вооружений, беспилотников, а также военных и гражданских катеров.