Разводку мостов в Петербурге отменили из-за шторма

В Петербурге отменена разводка мостов в ночь на 6 ноября. Причина — ухудшение метеорологических условий



Как уточнили в «Мостотресте», скорость западного ветра на высоте 25 м. составляет 11 м/c, порывы достигают 12-13 м/с. Кроме того, в реках Петербурга поднялась вода.



Напомним, сады и скверы Петербурга закрыли на ночь из-за непогоды. В комитете по благоустройству уже сформировали аварийные бригады — там ждут поваленных деревьев.



Уровень воды в Неве поднимался в течение дня, на 21.20 он достиг 105 см. В последнем сообщении «Мостотреста» говорится уже о 120 см, хотя официально на сайте Горного университета пока указано 116. Ранее дамбу закрыли. Фотографы «Фонтанки» показали удар шторма по Петербургу.

