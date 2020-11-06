На этих выходных встретьтесь с «воскресшим» Иосифом Бродским в саду у Фонтанного Дома, проверьте знания на этнографическом диктанте или отправляйтесь слушать джаз в «Морзе».

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» составила список идей, как и где провести время в первый уик-энд ноября.

Актуальное

«Чудо света» ждёт на собственной ночи в музее

7–8 ноября, 19:00–21:00, 6+

Ежегодный фестиваль «Чудо света» в этом году проходит в Петропавловской крепости в обновлённом формате: вместо одного представления зрителям покажут сразу 11, по несколько минут каждое. Вход в крепость организовали со стороны Иоанновского моста, выход — со стороны Кронверкского, а между ними развернули «аллеи иллюзий», «улицы времени» и световые представления. Одну из центральных «живых картин» выведут на Петровские ворота. Именно на них изобразят сцены морских сражений и российских побед. Ну а для тех, кто не хочет ехать в центр, на сайте tv.fontanka.ru и в группе фестиваля «ВКонтакте» оба дня будет идти трансляция из Петропавловки.



Фото: автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

«Послание к человеку» покажет провинциальные студии и лагеря

6–8 ноября, 18+

Стоит обратить внимание на программу кинофестиваля «Послание к человеку». Ленты из программы показывают сразу в нескольких точках: в «Родине», «Авроре» и в Доме кино. Картины идут на языке оригинала с субтитрами. 6 и 7 ноября в 21:30 и в 15:15 соответственно есть возможность увидеть фильм «Кино эпохи перемен» про то, как в 1990-е работали провинциальные киностудии. Ленту снял автор «Войны Анны» Алексей Федорченко. В «Авроре» же 7 ноября в 18:30 на экран выведут «Уроки фарси» Вадима Перельмана — историю про еврея, который, попав в концлагерь, выдает себя за перса, чтобы спастись.



«Золотая маска» откроется классикой

6–28 ноября, 19:00, 16+

В пятницу в Петербурге стартуют показы фестиваля Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Спектаклем открытия станет «Антигона» по пьесе французского драматурга Жана Ануя в постановке воронежского Камерного театра. Представление пройдёт на Второй сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова .

«Дети солнца» Фото: предоставлено организаторами

Бродский прочитает стихи у Фонтанного Дома

6 ноября — 31 декабря, 14+

Будете недалеко от Фонтанного Дома — заверните во двор. Там, в саду Музея Ахматовой, всего на несколько месяцев появилась коммуналка, из которой уезжал Иосиф Бродский, и начал звучать голос самого поэта. Чтобы услышать, нужно всего лишь нажать на специальную кнопку. Всё это — и инсталляция, и озвучка — элементы выставки «Иосиф Бродский. Сохрани мою тень…», созданной режиссёром Яной Туминой и творческой мануфактурой ПТХ в составе мастеров Маши Небесной и Жени Исаевой. Экспозиция под открытым небом появилась в центре к «Ночи искусств», останется до конца декабря.



автор фото Илья Казаков/«Фонтанка.ру»

Отдохнуть и открыть новое

Гришковец показывает фантазию по Эдгару По

6 ноября, 19:00. 18+

На этих выходных петербуржцы впервые увидят постановку Евгения Гришковца «По По». В спектакле, построенном в виде серии комических скетчей, один герой по памяти пересказывает второму сюжет новелл Эдгара По и делает это довольно комично. Заинтересовавшихся ждут на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом».



Фото: предоставлено организаторами

Этнографический диктант пишем онлайн

6–8 ноября, 12+

Всю неделю в России проходит единый Этнографический диктант. Проверить свои знания и поотвечать на вопросы на тему того, сколько в России регионов, какие малые народы проживают в Ленинградской области или правда ли, что в адыгейском языке 66 букв, организаторы предлагают онлайн. Участникам выдают сертификаты. Чтобы пройти тест, нужно просто зайти на сайт и зарегистрироваться.

Маяковка перенимает культуру Востока

6–7 ноября Фестиваль культур стран Азии в субботу и воскресенье устраивают в Центре восточных культур при библиотеке им. Маяковского. Программа разработана «для тех, кого манит и завораживает Восток». Будут разговоры о национальных кухнях, истории и культуре от аниме до музыкального направления k-pop. Детали — на сайте.



Ордена и награды пополнят музей

7 ноября, 6+

Государственный мемориальный музей А. В. Суворова зовёт изучать орденскую символику по вещам из фарфора. В экспозицию включили предметы из коллекций историка и искусствоведа Андрея Хазина и собрания Императорского фарфорового завода. Именно его сотрудники в 2005 году изготовили серию тарелок и украсили их рисунками великого князя Димитрия Романова. На них были изображены российские и иностранные ордена. Помимо старинных и современных сервизов, в зале выставили собрание скульптур — фигурки изображают знаменитых кавалеров орденов в полном обмундировании. Открытие выставки назначено на в субботу, на 13:00.



Авангардисты сойдутся на бывшем заводе

7–15 ноября, 18+

«Цветочки, котики, революция» захватят залы на территории бывшего завода им. Степана Разина на Курляндской улице. Картины на экспозиции со сложносоставным названием представят как современные художники-авангардисты, так и мастера, работавшие в 1970-х — 1980-х годах. Среди прочих — мастера Евгений Гиндпер и Владислав Сухоруков. В залах посетителей ждут не только полотна, но и музыка группы «Холмы» — то есть практически свободная импровизация. Детали есть в паблике ВК.



Погружение в историю Семенцов

7 ноября, 12:00, 14+

В районе Семенцы часто бывал Ленин в молодости, тут же арестовали Надежду Крупскую. Подробнее об истории этой части города и её жителях в субботу расскажут на тематической лекции в библиотеке «Бронницкая». Выступать будет сотрудник библиотеки и знаток всех близлежащих улиц Мария Кожухова.

Театр совместят с терапией и «космическим битом»

6–8 ноября, 18+

С начала ноября в Петербурге проходит открытая лаборатория и серия встреч на темы художественного акционизма и современного театра HAMLET LAB. В пятницу желающие соберутся на встрече из «цикла психодраматической лаборатории эмоций», чтобы вместе с профессиональными психологии попытаться выразить словами, что такое гнев и как мы привыкли переживать это чувство. На следующий день творческое объединение «Трагический Балаганъ» в 19:00 покажет спектакль «Реквием по Галилею», где раздумья о гуманизме переплелись с «бодрым космическим битом». В воскресенье вечером всех ждёт финальная вечеринка. Подробности программы выложены в паблике творческой лаборатории во «ВКонтакте».



Потанцевать с друзьями

Lumen привозит солнце

6 ноября, 20:00, 16+

Песни Lumen в этот уик-энд зазвучат в «А2». Рок-группа из Уфы была вынуждена сделать перерыв и из-за пандемии не встречаться с фанатами. Исправят уже в пятницу и сыграют композиции из нового альбома «Покажите Солнце».

Tesla Boy выступает с «Андроповым»

6 ноября, 20:00, 16+

В «Морзе» ждут выступления группы Tesla Boy. В апреля 2020 года коллектив выпустил первый полновесный русскоязычный студийный альбом — «Андропов». Теперь представят пластинку горожанам.



В «Морзе» принесут джаз

8 ноября, 20:00, 16+

Сцену в «Морзе» займёт джазовая певица Саша Алмазова и её команда Non Cadenza. С публикой встретятся не просто так — а в честь дня рождения коллектива. Он на сцене вот уже 15 лет.

«Кирпичи» зовут отмечать юбилей

8 ноября, 20:00, 16+

А вот петербургская рок-группа «Кирпичи» отмечает уже 25 лет. В честь юбилея на сцене «Космонавта» прозвучат как хиты, так и песни, которые на концертах не исполняются почти никогда. Солист Вася Васин предложит «альтернативный взгляд на весь музыкальный материал из разных исторических эпох коллектива».



Любителям классики

РОСФОТО покажет балет

6–22 ноября, 6+

Фотограф Валентин Перельмутер много лет снимал балет. Приглашенный в труппу Кировского — ныне Мариинского театра — художественным руководителем Олегом Виноградовым в 1977 году, он пользовался неограниченными возможностями и вместе с артистами выезжал на гастрольные туры Японию, Францию, США и Канаду. Свидетельства — серию из 92 снимков теперь выставили на экспозиции в РОСФОТО. Подробности о работе выставки читайте в группе «ВКонтакте».



Фото: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО

«Серебряная лира» прощается с Петербургом

6 ноября, 6+

В Филармонии — гала-концерт в честь закрытия XI Международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира». Весь пятничный вечер будет звучать Вивальди. С камерным оркестром «Дивертисмент» выступит сопрано Яна Иванилова и скрипачка Лидия Коваленко.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

