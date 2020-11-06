Чем заняться 6–8 ноября: «Чудо света», Гришковец с «По По», «Цветочки, котики, революция»
На этих выходных встретьтесь с «воскресшим» Иосифом Бродским в саду у Фонтанного Дома, проверьте знания на этнографическом диктанте или отправляйтесь слушать джаз в «Морзе».
«Фонтанка» составила список идей, как и где провести время в первый уик-энд ноября.
Актуальное
«Чудо света» ждёт на собственной ночи в музее
7–8 ноября, 19:00–21:00, 6+
Ежегодный фестиваль «Чудо света» в этом году проходит в Петропавловской крепости в обновлённом формате: вместо одного представления зрителям покажут сразу 11, по несколько минут каждое. Вход в крепость организовали со стороны Иоанновского моста, выход — со стороны Кронверкского, а между ними развернули «аллеи иллюзий», «улицы времени» и световые представления. Одну из центральных «живых картин» выведут на Петровские ворота. Именно на них изобразят сцены морских сражений и российских побед. Ну а для тех, кто не хочет ехать в центр, на сайте tv.fontanka.ru и в группе фестиваля «ВКонтакте» оба дня будет идти трансляция из Петропавловки.
«Послание к человеку» покажет провинциальные студии и лагеря
6–8 ноября, 18+
Стоит обратить внимание на программу кинофестиваля «Послание к человеку». Ленты из программы показывают сразу в нескольких точках: в «Родине», «Авроре» и в Доме кино. Картины идут на языке оригинала с субтитрами. 6 и 7 ноября в 21:30 и в 15:15 соответственно есть возможность увидеть фильм «Кино эпохи перемен» про то, как в 1990-е работали провинциальные киностудии. Ленту снял автор «Войны Анны» Алексей Федорченко. В «Авроре» же 7 ноября в 18:30 на экран выведут «Уроки фарси» Вадима Перельмана — историю про еврея, который, попав в концлагерь, выдает себя за перса, чтобы спастись.
«Золотая маска» откроется классикой
6–28 ноября, 19:00, 16+
В пятницу в Петербурге стартуют показы фестиваля Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Спектаклем открытия станет «Антигона» по пьесе французского драматурга Жана Ануя в постановке воронежского Камерного театра. Представление пройдёт на Второй сцене БДТ
Бродский прочитает стихи у Фонтанного Дома
6 ноября — 31 декабря, 14+
Будете недалеко от Фонтанного Дома — заверните во двор. Там, в саду Музея Ахматовой, всего на несколько месяцев появилась коммуналка, из которой уезжал Иосиф Бродский, и начал звучать голос самого поэта. Чтобы услышать, нужно всего лишь нажать на специальную кнопку. Всё это — и инсталляция, и озвучка — элементы выставки «Иосиф Бродский. Сохрани мою тень…», созданной режиссёром Яной Туминой и творческой мануфактурой ПТХ в составе мастеров Маши Небесной и Жени Исаевой. Экспозиция под открытым небом появилась в центре к «Ночи искусств», останется до конца декабря.
Отдохнуть и открыть новое
Гришковец показывает фантазию по Эдгару По
6 ноября, 19:00. 18+
На этих выходных петербуржцы впервые увидят постановку Евгения Гришковца «По По». В спектакле, построенном в виде серии комических скетчей, один герой по памяти пересказывает второму сюжет новелл Эдгара По и делает это довольно комично. Заинтересовавшихся ждут на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом».
Этнографический диктант пишем онлайн
6–8 ноября, 12+
Всю неделю в России проходит единый Этнографический диктант. Проверить свои знания и поотвечать на вопросы на тему того, сколько в России регионов, какие малые народы проживают в Ленинградской области или правда ли, что в адыгейском языке 66 букв, организаторы предлагают онлайн. Участникам выдают сертификаты. Чтобы пройти тест, нужно просто зайти на сайт и зарегистрироваться.
Маяковка перенимает культуру Востока
6–7 ноября
Фестиваль культур стран Азии в субботу и воскресенье устраивают в Центре восточных культур при библиотеке им. Маяковского. Программа разработана «для тех, кого манит и завораживает Восток». Будут разговоры о национальных кухнях, истории и культуре от аниме до музыкального направления k-pop. Детали — на сайте.
Ордена и награды пополнят музей
7 ноября, 6+
Государственный мемориальный музей
Авангардисты сойдутся на бывшем заводе
7–15 ноября, 18+
«Цветочки, котики, революция» захватят залы на территории бывшего завода
Погружение в историю Семенцов
7 ноября, 12:00, 14+
В районе Семенцы часто бывал Ленин в молодости, тут же арестовали Надежду Крупскую. Подробнее об истории этой части города и её жителях в субботу расскажут на тематической лекции в библиотеке «Бронницкая». Выступать будет сотрудник библиотеки и знаток всех близлежащих улиц Мария Кожухова.
Театр совместят с терапией и «космическим битом»
6–8 ноября, 18+
С начала ноября в Петербурге проходит открытая лаборатория и серия встреч на темы художественного акционизма и современного театра HAMLET LAB. В пятницу желающие соберутся на встрече из «цикла психодраматической лаборатории эмоций», чтобы вместе с профессиональными психологии попытаться выразить словами, что такое гнев и как мы привыкли переживать это чувство. На следующий день творческое объединение «Трагический Балаганъ» в 19:00 покажет спектакль «Реквием по Галилею», где раздумья о гуманизме переплелись с «бодрым космическим битом». В воскресенье вечером всех ждёт финальная вечеринка. Подробности программы выложены в паблике творческой лаборатории во «ВКонтакте».
Потанцевать с друзьями
Lumen привозит солнце
6 ноября, 20:00, 16+
Песни Lumen в этот уик-энд зазвучат в «А2». Рок-группа из Уфы была вынуждена сделать перерыв и из-за пандемии не встречаться с фанатами. Исправят уже в пятницу и сыграют композиции из нового альбома «Покажите Солнце».
Tesla Boy выступает с «Андроповым»
6 ноября, 20:00, 16+
В «Морзе» ждут выступления группы Tesla Boy. В апреля 2020 года коллектив выпустил первый полновесный русскоязычный студийный альбом — «Андропов». Теперь представят пластинку горожанам.
В «Морзе» принесут джаз
8 ноября, 20:00, 16+
Сцену в «Морзе» займёт джазовая певица Саша Алмазова и её команда Non Cadenza. С публикой встретятся не просто так — а в честь дня рождения коллектива. Он на сцене вот уже 15 лет.
«Кирпичи» зовут отмечать юбилей
8 ноября, 20:00, 16+
А вот петербургская рок-группа «Кирпичи» отмечает уже 25 лет. В честь юбилея на сцене «Космонавта» прозвучат как хиты, так и песни, которые на концертах не исполняются почти никогда. Солист Вася Васин предложит «альтернативный взгляд на весь музыкальный материал из разных исторических эпох коллектива».
Любителям классики
РОСФОТО покажет балет
6–22 ноября, 6+
Фотограф Валентин Перельмутер много лет снимал балет. Приглашенный в труппу Кировского — ныне Мариинского театра — художественным руководителем Олегом Виноградовым в 1977 году, он пользовался неограниченными возможностями и вместе с артистами выезжал на гастрольные туры Японию, Францию, США и Канаду. Свидетельства — серию из 92 снимков теперь выставили на экспозиции в РОСФОТО. Подробности о работе выставки читайте в группе «ВКонтакте».
«Серебряная лира» прощается с Петербургом
6 ноября, 6+
В Филармонии — гала-концерт в честь закрытия XI Международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира». Весь пятничный вечер будет звучать Вивальди. С камерным оркестром «Дивертисмент» выступит сопрано Яна Иванилова и скрипачка Лидия Коваленко.
Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»