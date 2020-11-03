Петербуржцам расскажут о подпольных Семенцах
Район Семенцы определенно с неспокойным характером: на рубеже XIX-XX веков тут собирались подпольные революционные кружки, там столовался молодой Ленин, здесь арестовали Надежду Крупскую. Познакомимся с Семенцами поближе в библиотеке «Бронницкая» «в красный день календаря» — 7 ноября. 14+
Библиотека названа в честь улицы, на которой стоит. А сама улица — в честь города Бронницы Московской губернии. Как, впрочем, и все близлежащие улицы: Можайская, Верейская, Серпуховская и т.д. Неофициальное название Семенцы — по лейб-гвардии Семеновскому полку, который в XVIII веке здесь квартировал. И тут, в непрестижном районе, решалась судьба страны, отмечают устроители экскурсии. Работали нелегальные типографии, в том числе народовольческая. Гвардейский капитан, монархист, живущий на Можайской, понятия не имел, что у него на квартире несколько часов Ленин беседовал с Красиным. А Николай Буренин, профессиональный музыкант, аккомпанировавший Шаляпину, ломал голову, куда деть самодельную бомбу: «Я не имел права держать ее у себя. И вот, одевшись к концерту — во фраке, в лакированных башмаках, в енотовой шубе, — я за полчаса до начала выступления выхожу с бомбой в кармане на Рузовскую улицу. Оглядываюсь вокруг. Куда же деть бомбу? Мне пришла в голову мысль потопить ее в Обводном канале/.../ Стал спускаться и, конечно, на полах моей шубы мгновенно поехал вниз, держа в поднятой руке бомбу и до ужаса опасаясь толчка».
После революции квартал не угомонился: в нэповские 1920-е стал одним из центров преступности, в 1923-м тут попал в засаду и был убит Ленька Пантелеев... Но это уже другая история. А 7 ноября с 12.00 слушаем библиотекаря Марию Кожухову про «Революционные Семенцы». Записаться можно по тел. 316–56–79 (100 руб.), встречаемся в библиотеке (Бронницкая, д. 16/17, вход с Клинского пр., д. 17), не забываем маски-перчатки.
Александра Шеромова