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05.11.2020 20:39
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Больше 18 человек не собираться, пожилым сидеть дома. В Ленобласти ужесточили коронавирусные правила

Свадьбы, похороны и поминки должны проходить в узком кругу, как и спортивные мероприятия, а для жителей старше 65 лет предусмотрена обязательная самоизоляция. Вокруг Петербурга сжимается коронавирусная свобода.

Изменения в «ограничительное» постановление внес губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 5 ноября, они вступают в силу с момента публикации. Теперь людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, работающим пенсионерам настойчиво рекомендовано уходить на удаленку.

Коснулись ограничения и молодежь — всем, кто младше 14 лет, нельзя в ТЦ и ТРК без взрослых.

Запрещены спортивные мероприятия, за исключением соревнований. Но проводиться они должны командами максимум по 18 человек каждая, если событие проходит в помещении, и до 80, если на улице.

Все торжества, включая свадьбы, банкеты, дни рождения, должны проходить в ограниченном составе, не больше 18 человек Это же касается похорон и поминок. Все должны быть в масках.

Ограничивается плановая помощь в стационарах, которые расположены в красной и желтой зонах (цвет определяет количество зараженных на территории муниципального образования). Теперь она будет оказываться только при серьезных травмах или обострениях хронических болезней.

Стало известно и о планах Смольного — перевести на обязательную удаленку сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, закрыть фудкорты и учреждения дополнительного образования.

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Комментарии (16)

Павел Михайлов
Что курит Дрозденко? Тренироваться запрещено, а соревнования - можно?
footballer13
А в лес-то, в лес можно ходить? Волнуюсь.
262224921
А так же покрасить все камни в оранжевый, пустые пивные бесхозные банки перевернуть донышком вверх, а ворон называть березою.
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