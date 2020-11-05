Больше 18 человек не собираться, пожилым сидеть дома. В Ленобласти ужесточили коронавирусные правила

Свадьбы, похороны и поминки должны проходить в узком кругу, как и спортивные мероприятия, а для жителей старше 65 лет предусмотрена обязательная самоизоляция. Вокруг Петербурга сжимается коронавирусная свобода.



Изменения в «ограничительное» постановление внес губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 5 ноября, они вступают в силу с момента публикации. Теперь людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, работающим пенсионерам настойчиво рекомендовано уходить на удаленку.

Коснулись ограничения и молодежь — всем, кто младше 14 лет, нельзя в ТЦ и ТРК без взрослых.