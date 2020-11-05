Больше 18 человек не собираться, пожилым сидеть дома. В Ленобласти ужесточили коронавирусные правила
Свадьбы, похороны и поминки должны проходить в узком кругу, как и спортивные мероприятия, а для жителей старше 65 лет предусмотрена обязательная самоизоляция. Вокруг Петербурга сжимается коронавирусная свобода.
Изменения в «ограничительное» постановление внес губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 5 ноября, они вступают в силу с момента публикации. Теперь людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, работающим пенсионерам настойчиво рекомендовано уходить на удаленку.
Коснулись ограничения и молодежь — всем, кто младше 14 лет, нельзя в ТЦ и ТРК без взрослых.
Запрещены спортивные мероприятия, за исключением соревнований. Но проводиться они должны командами максимум по 18 человек каждая, если событие проходит в помещении, и до 80, если на улице.
Все торжества, включая свадьбы, банкеты, дни рождения, должны проходить в ограниченном составе, не больше 18 человек Это же касается похорон и поминок. Все должны быть в масках.
Ограничивается плановая помощь в стационарах, которые расположены в красной и желтой зонах (цвет определяет количество зараженных на территории муниципального образования). Теперь она будет оказываться только при серьезных травмах или обострениях хронических болезней.
Стало известно и о планах Смольного — перевести на обязательную удаленку сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, закрыть фудкорты и учреждения дополнительного образования.