Лукашенко по совету Путина рассматривает варианты производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил официальному президенту Белоруссии Александру Лукашенко начать производство российской вакцины в республике, пишет 5 ноября Sputnik.by.
«Мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать — продавайте», — передаёт слова Путина Лукашенко после их телефонного разговора.
Лукашенко попросил своего помощника, доктора медицинских наук Александра Косинца, «изучить данный вопрос без шума и пыли».
«Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это президент России предложил на дружеских основаниях», — заявил президент республики
В сентябре Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая: есть опыт, лекарства и система лечения. Поэтому важно вести здоровый образ жизни, что способствует бессимптомному течению заболевания. А для этого нужно вести «нормальный образ жизни», чтобы Бог увидел, что «ты сам себя стараешься поддерживать», и помог.