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05.11.2020 18:34
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Лукашенко по совету Путина рассматривает варианты производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил официальному президенту Белоруссии Александру Лукашенко начать производство российской вакцины в республике, пишет 5 ноября Sputnik.by.

«Мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать — продавайте», — передаёт слова Путина Лукашенко после их телефонного разговора.

Лукашенко попросил своего помощника, доктора медицинских наук Александра Косинца, «изучить данный вопрос без шума и пыли».

«Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это президент России предложил на дружеских основаниях», — заявил президент республики

В сентябре Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая: есть опыт, лекарства и система лечения. Поэтому важно вести здоровый образ жизни, что способствует бессимптомному течению заболевания. А для этого нужно вести «нормальный образ жизни», чтобы Бог увидел, что «ты сам себя стараешься поддерживать», и помог.

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Комментарии (2)

yar_5e4cc335310b6
Этот "с хвостиком" сам может научить гавкать за колбасную шкурку.
kоt-obormot
Пускай учится на задних лапках ходить, хвостиком вилять, и гавкать за кусочек колбасы - и все по команде.
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