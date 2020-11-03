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03.11.2020 18:32
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Гинцбург: К концу года в России начнут производить миллионы доз вакцин от коронавируса

К концу 2020 года планируется запустить массовый выпуск вакцин от коронавируса. Если это произойдёт, появится возможность массовой вакцинации населения, заявил 3 ноября директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Все идет по плану, сейчас технология полностью передана на другие площадки. К концу месяца даже с перевыполнением плана, думаю, пойдем, будут миллионные тиражи», — сказал он «Интерфаксу».

На данный момент готова пробная партия в 10 тысяч доз научно-производственной компании «Генериум». Ещё 110 тысяч хранится на складах, а к концу месяца компания обещает создать миллион доз. Также созданием вакцины от коронавируса занимаются компании «Р-Фарм», «Биннофарм» и «Биокад», отметил Гинцбург.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил «Интерфаксу», что в планах выпустить 7–10 млн доз вакцины от коронавируса в декабре. В худшем случае этот объём будет достигнут в январе.

Ранее Reuters сообщил, что новых участников тестирования перестали вакцинировать «Спутником V» из-за нехватки доз. Но эту информацию опроверг Центр Гамалеи и Минздрав.

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил 2 ноября, что бесплатная массовая вакцинация населения препаратом «ЭпиВакКорона» начнётся в 2021 году.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

11 августа президент РФ сообщил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

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Комментарии (5)

262126571
А где вакцина то? Пузырь дутый. Рогозин на Луну собрался лететь. Но вовремя вскрылось, что там и конь не валялся. Кругом одно вранье. Люди, надейтесь только на себя! Вакцины нет и нет будет в обозримом будущем для обычных людей.
Павел Михайлов
И станет этот директор, вместе с сотоварищами, богаче Абрамовича.
260551481
Эта ботва из разряда 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест...
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