В Центре Гамалеи опровергли нехватку доз вакцины «Спутник V», о которой сообщил Reuters. «Всё идёт своим чередом»

Клинические исследования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются без перебоев в графике и с поставкой доз препарата. Об этом 29 октября сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Испытания продолжаются, всё идёт своим чередом. Просто разрыв между первой и второй дозой довольно существенный — первый компонент уже 20 тысяч получили, а первый и второй — около 9 тысяч», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.



Глава Центра Гамалеи отметил, что на данном этапе тестирования делают упор на использовании второго компонента, который в день колят гораздо больше, чтобы сократить разрыв с группой, привитой только первой дозой. Вакцины для пострегистрационных испытаний, по его словам, достаточно.

