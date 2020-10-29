В Центре Гамалеи опровергли нехватку доз вакцины «Спутник V», о которой сообщил Reuters. «Всё идёт своим чередом»
Клинические исследования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются без перебоев в графике и с поставкой доз препарата. Об этом 29 октября сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Испытания продолжаются, всё идёт своим чередом. Просто разрыв между первой и второй дозой довольно существенный — первый компонент уже 20 тысяч получили, а первый и второй — около 9 тысяч», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Глава Центра Гамалеи отметил, что на данном этапе тестирования делают упор на использовании второго компонента, который в день колят гораздо больше, чтобы сократить разрыв с группой, привитой только первой дозой. Вакцины для пострегистрационных испытаний, по его словам, достаточно.
В Минздраве также заверили, что последний этап тестирования продолжается без пауз, и целевая численность в 40 тысяч привитых добровольцев будет достигнута.
Ранее Reuters сообщил, что новых участников тестирования перестали вакцинировать «Спутник V» из-за нехватки доз. О «колоссальном» спросе на препарат, который не успевает покрыть производство вакцины, агентству рассказал представитель компании Crocus Medical, помогающей проводить испытания. Он же добавил, что вакцинацию предполагается продолжить с 10 ноября.
Паузу в исследованиях также подтвердили в восьми из 25 московских больниц, в которых прививают «Спутник V». Некоторые из них заявили, что из-за большого притока добровольцев якобы уже израсходовали все дозы, назначенные их медучреждениям.
26 октября Центр Гамалеи отчитывался о продвижении вакцинации. Заявлялось, что первым компонентом укололись 19 тысяч добровольцев, а первым и вторым — порядка 6,5 тысячи человек. 15% испытателей отметили побочные эффекты.
11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.