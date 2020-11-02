Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнётся в 2021 году. Прививать будут бесплатно
Бесплатная массовая вакцинация населения препаратом «ЭпиВакКорона» начнётся в 2021 году, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Информация об этом появилась 2 ноября на сайте «стопкоронавирус.рф».
«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году. Для граждан Российской Федерации вакцина будет бесплатной. Вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе», — рассказал Максютов.
Он уточнил, что первыми получат бесплатную вакцину группы населения, указанные в методических рекомендациях Минздрава, например: работники образовательных, медицинских организаций (все сотрудники), сотрудники полиции, общественного транспорта и т. д. В целом все те, кто чаще всего контактирует с большим количеством людей.
Максютов отметил, что завершающий этап пострегистрационных исследований препарата с участием 40 тысяч добровольцев начнётся в ноябре — декабре 2020 года. Изучение данных будет длиться ещё шесть месяцев с даты вакцинации последнего добровольца.
Смольный сообщил, кого будут прививать вакцинами «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «Спутник V» от Центра им. Гамалеи первыми. «В последнюю очередь дойдет до граждан».
14 октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов «Вектор» подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.