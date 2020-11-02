Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнётся в 2021 году. Прививать будут бесплатно

Бесплатная массовая вакцинация населения препаратом «ЭпиВакКорона» начнётся в 2021 году, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Информация об этом появилась 2 ноября на сайте «стопкоронавирус.рф».



«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году. Для граждан Российской Федерации вакцина будет бесплатной. Вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе», — рассказал Максютов.

Он уточнил, что первыми получат бесплатную вакцину группы населения, указанные в методических рекомендациях Минздрава, например: работники образовательных, медицинских организаций (все сотрудники), сотрудники полиции, общественного транспорта и т. д. В целом все те, кто чаще всего контактирует с большим количеством людей.