Лукашенко попросил у Путина нефтяное месторождение и хочет сам производить российскую вакцину от коронавируса

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о приобретении месторождения нефти в России. Об этом 4 ноября пишет БЕЛТА по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран.



«Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», - говорится в сообщении государственного белорусского агентства. При этом в сообщении Кремля об этой части переговоров ничего нет. «Рассмотрен ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере», - кратко описали беседу в пресс-службе российского президента.

