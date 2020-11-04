Лукашенко попросил у Путина нефтяное месторождение и хочет сам производить российскую вакцину от коронавируса
Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о приобретении месторождения нефти в России. Об этом 4 ноября пишет БЕЛТА по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран.
«Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», - говорится в сообщении государственного белорусского агентства. При этом в сообщении Кремля об этой части переговоров ничего нет. «Рассмотрен ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере», - кратко описали беседу в пресс-службе российского президента.
Кроме того, говорили главы государств о применении российской вакцины от коронавируса.
«В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой», - пишет БЕЛТА. В Кремле же сообщили только о поставках вакцины в Белоруссию.