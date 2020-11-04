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04.11.2020 21:15
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Лукашенко попросил у Путина нефтяное месторождение и хочет сам производить российскую вакцину от коронавируса

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о приобретении месторождения нефти в России. Об этом 4 ноября пишет БЕЛТА по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран.

«Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», - говорится в сообщении государственного белорусского агентства. При этом в сообщении Кремля об этой части переговоров ничего нет. «Рассмотрен ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере», - кратко описали беседу в пресс-службе российского президента.

Кроме того, говорили главы государств о применении российской вакцины от коронавируса.

«В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой», - пишет БЕЛТА. В Кремле же сообщили только о поставках вакцины в Белоруссию.

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Комментарии (7)

Do-Mi-Nor
Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь?©
муматор
возьмёт кредит у России и купит на него месторождение нефти. Вопрос - кому это выгодно? К кому, в итоге, попадут деньги и почему можно продавать недра страны?
SERGEY111
Дайте Лукерию для начала ФК "Тосно " - пусть возродит и выведет в премьер лигу опираясь только на "белорусские" креветки .
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