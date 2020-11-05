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05.11.2020 18:09
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«Остановите подсчет!» Трамп намерен оспорить результаты голосования

Президент США хочет остановить подсчет голосов и оспорить результаты в ключевом штате Невада.

«Остановите подсчет [голосов]!» — написал 5 ноября Дональд Трамп в своем twitter.

В предвыборном штабе кандидата от республиканцев, как сообщает Financial Times, планируют сделать «важное объявление» в Лас-Вегасе в Неваде. Лидерство в штате обеспечит Джо Байдену победу на выборах.

В штабе Трампа считают, что 10 тысяч голосов, которые посчитали в штате, принадлежат не проживающим в регионе людям. Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что республиканцы намерены через суд оспорить результаты подсчета голосов.

По предварительным результатам в Неваде Байден набирает 49,3 % голосов, а Трамп — 48,7 %.

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Комментарии (2)

260642921
Кто-нибудь представляет себе Путина, который обращается в суд и просит остановить подсчет голосов в условном Хабаровске, чтобы его не обошел на президентских выборах условный Навальный, "украв" 10 000 голосов? ))) Но самое удивительное, что после всего этого "патриоты" будут на голубом глазу доказывать, что наша суверенная демократия - самая честная и прозрачная. А Элла Памфилова под этим подпишется.
Ментат- фрилансер
Давай,Донни,жги!! Бешеный апельсин против дряхлого йокодзуна:}
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