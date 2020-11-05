«Остановите подсчет!» Трамп намерен оспорить результаты голосования

Президент США хочет остановить подсчет голосов и оспорить результаты в ключевом штате Невада.



«Остановите подсчет [голосов]!» — написал 5 ноября Дональд Трамп в своем twitter.

В предвыборном штабе кандидата от республиканцев, как сообщает Financial Times, планируют сделать «важное объявление» в Лас-Вегасе в Неваде. Лидерство в штате обеспечит Джо Байдену победу на выборах.

В штабе Трампа считают, что 10 тысяч голосов, которые посчитали в штате, принадлежат не проживающим в регионе людям. Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что республиканцы намерены через суд оспорить результаты подсчета голосов.