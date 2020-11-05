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05.11.2020 14:54
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Премьер-министр Швеции уходит в самоизоляцию

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен перешел в режим самоизоляции после возможного контакта с зараженным новым коронавирусом.

Лёвен написал в Facebook, что он изолировался вместе с женой, будет работать из дома и постарается пройти тестирование как можно скорее. «Это единственный ответственный поступок в данной ситуации», — сказал он.

Глава правительства также отметил, что в стране быстро распространяется опасный вирус. «Заражается больше людей. Умирает все больше людей. Это серьезная ситуация», — сказал он.

Лёвен отметил, что у него не было прямого контакта с кем-то, у кого подтверждено наличие коронавируса, но среди его окружения есть люди, контактировавшие с заболевшими, и он решил самоизолироваться по совету своего врача.

В среду страна сообщила о 28 новых случаях смерти, связанных с COVID-19, и ожидается, что в четверг их общее число превысит отметку в 6000 человек.

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