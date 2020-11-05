Премьер-министр Швеции уходит в самоизоляцию

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен перешел в режим самоизоляции после возможного контакта с зараженным новым коронавирусом.

Лёвен написал в Facebook, что он изолировался вместе с женой, будет работать из дома и постарается пройти тестирование как можно скорее. «Это единственный ответственный поступок в данной ситуации», — сказал он.

Глава правительства также отметил, что в стране быстро распространяется опасный вирус. «Заражается больше людей. Умирает все больше людей. Это серьезная ситуация», — сказал он.