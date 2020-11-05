FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
05.11.2020 08:53
11
Печать

Соскочить с иглы «Яндекса». Минтранс начинает создавать свою систему навигации

Минтранс хочет создать собственную систему автомобильной навигации — национальную картографическую платформу, которая будет агрегировать полную информацию о происходящем на дорогах.

Как пишет 5 ноября «Коммерсантъ», согласно сайту госзакупок, 19 октября министерство разыграло тендер на 48 млн руб. на проведение научно-исследовательских работ, на базе которых в 2021–2027 годах планируется создать федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД). Исследования выполнит ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное Минтрансу.

Заказчик планирует объединить подведомственные ему дорожные IT-сервисы, интегрировать их с постоянно обновляющимися картами и отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС. Кроме того, за счёт анализа безопасности движения на конкретных участках рассчитывают снизить смертность в ДТП. Компаниям, разрабатывающим навигационные карты и сервисы, обещают бесплатный доступ к системе.

Минтранс считает неудовлетворительным нынешнее состояние навигационных систем в России, в частности источники не всегда достоверны, и надеется, что ФГИС НАД решил эту проблему. По мнению экспертов, эта идея поможет развитию рынка навигационных сервисов, снизив его зависимость от «Яндекса» и Google. Кроме того, они рассчитывают, что новая система сделает более прозрачным рынок грузоперевозок, существенная доля которых осуществляется по серым схемам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

BobCat2
Это та самая ЗащитаИнфоТранс, которая за бешеные деньги сделала кривую базу для регистрации квадрокоптеров, цена которой три копейки? Ну тогда да, будут нам карты и навигация. Яндекс наверное уже рыдает от зависти и ожидании потери рынка... Ждем коллапса их акций.
p-ro100
Название замечательное.)
НАФИГС НАДО.
footballer13
Яндекс свою систему навигации до вменяемого уровня допиливал лет 10, наверное, да и то к ней до сих пор есть вопросы. Скорее всего минтранс не понимает чисто технически, во что ввязывается. Как точно так же со Спутником - за те деньги, которые на него выделили, поисковик мирового уровня сделать было в принципе невозможно, там только оборудования на куда большие деньги надо было закупить. Надо было покупать поисковую систему рамблера и допиливать её (особенно учитывая, что они как раз где-то в те годы переориентировались с поисковика в СМИ и саму систему бросили разивать, сейчас у них движок яндекса вообще), тогда может что-нибудь да вышло бы.
И точно так же сейчас лучше купить сдающий позиции ситигид и развивать его. Создавать своё с нуля - безумная затея.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний