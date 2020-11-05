Соскочить с иглы «Яндекса». Минтранс начинает создавать свою систему навигации

Как пишет 5 ноября «Коммерсантъ» , согласно сайту госзакупок, 19 октября министерство разыграло тендер на 48 млн руб. на проведение научно-исследовательских работ, на базе которых в 2021–2027 годах планируется создать федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах (ФГИС НАД). Исследования выполнит ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное Минтрансу.

Заказчик планирует объединить подведомственные ему дорожные IT-сервисы, интегрировать их с постоянно обновляющимися картами и отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС. Кроме того, за счёт анализа безопасности движения на конкретных участках рассчитывают снизить смертность в ДТП. Компаниям, разрабатывающим навигационные карты и сервисы, обещают бесплатный доступ к системе.

Минтранс считает неудовлетворительным нынешнее состояние навигационных систем в России, в частности источники не всегда достоверны, и надеется, что ФГИС НАД решил эту проблему. По мнению экспертов, эта идея поможет развитию рынка навигационных сервисов, снизив его зависимость от «Яндекса» и Google. Кроме того, они рассчитывают, что новая система сделает более прозрачным рынок грузоперевозок, существенная доля которых осуществляется по серым схемам.