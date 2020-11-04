Нью-Йорк начал первый день после выборов с заколоченными витринами и забором вокруг башни Трампа. Проверить их прочность не пытались

Ситуация на городских улицах не оправдала ожиданий стражей порядка в Нью-Йорке в первый день после президентских выборов в США. Ожидаемых волнений в городе не было.



Об этом 4 ноября сообщили РИА Новости в полицейском управлении Нью-Йорка. Как заверили сотрудники, с ночи не зафиксировано ни одного инцидента, который мог бы угрожать общественной безопасности, сейчас на улицах также всё спокойно, протестных групп не наблюдается.

Службы Нью-Йорка усиленно готовились к беспорядкам в главный день выборов. Накануне железным забором огородили территорию вокруг небоскреба Trump Tower, витрины и двери многих магазинов закрыли фанерой, чтобы сдерживать протестующих, которые могут выйти на городские улицы. Аналогичные меры приняли в Вашингтоне и других городах.