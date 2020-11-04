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04.11.2020 13:50
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Первый пошел. Премьер Словении поздравил Трампа и республиканцев с победой на выборах

Премьер-министр Словении Янез Янша, не дожидаясь объявления результатов выборов, состоявшихся в США 3 ноября, поспешил поздравить Трампа и республиканцев с победой, пусть и в косвенной форме. Свой комментарий на этот счет он сделал в Twitter.

«Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года. Чем больше затягиваний и отрицания фактов со стороны центральных средств массовой информации, тем более крупным будет окончательный триумф президента США. Поздравления Республиканской партии в связи с сильными результатами по всей территории США», — написал словенский премьер.

Напомним, в США ещё продолжается подсчёт голосов на выборах президента страны, но Дональд Трамп уже заявил о своей победе в большинстве штатов, в том числе ключевых, и о том, что собирается подать в суд, поскольку, затягивая процесс подсчета, демократы «пытаются украсть у него победу».

В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

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Комментарии (1)

Skazochny
У нас ещё за полгода поздравляют
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