Первый пошел. Премьер Словении поздравил Трампа и республиканцев с победой на выборах
Премьер-министр Словении Янез Янша, не дожидаясь объявления результатов выборов, состоявшихся в США 3 ноября, поспешил поздравить Трампа и республиканцев с победой, пусть и в косвенной форме. Свой комментарий на этот счет он сделал в Twitter.
It’s pretty clear that American people have elected @realDonaldTrump @Mike_Pence for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations @GOP for strong results across the #US @idualliance pic.twitter.com/vzSwt9TBeF— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020
«Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года. Чем больше затягиваний и отрицания фактов со стороны центральных средств массовой информации, тем более крупным будет окончательный триумф президента США. Поздравления Республиканской партии в связи с сильными результатами по всей территории США», — написал словенский премьер.
Напомним, в США ещё продолжается подсчёт голосов на выборах президента страны, но Дональд Трамп уже заявил о своей победе в большинстве штатов, в том числе ключевых, и о том, что собирается подать в суд, поскольку, затягивая процесс подсчета, демократы «пытаются украсть у него победу».
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.