Двух участниц Pussy Riot задержали в Москве

Участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес 4 ноября задержали возле станции метро «Нахимовский проспект», пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова Алехиной.

По словам Марии, их задержали на выходе из магазина. «Находимся в дежурной части ОВД по Академическому району», — сказала она в комментарии информагентству. Причины участницам группы неизвестны, вместе с ними задержали еще двух человек.

ТАСС, в свою очередь, сообщает, что к задержанным выехал адвокат Дмитрий Зимин. Ему причины задержания также пока неизвестны.