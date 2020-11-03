Пограничные пункты в Светогорске и Ивангороде перестроят за три года

Цель проекта — увеличение экспорта транспортных услуг за счет повышения пропускной способности пунктов пропуска. Такие меры предусмотрены национальной программой в сфере развития международной кооперации и экспорта, утвержденной в рамках реализации подписанных президентом России Владимиром Путиным после инаугурации так называемых «майских указов», определяющих стратегические задачи страны до 2024 года.

Благодаря реконструкции автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через российско-финскую границу (МАПП) «Светогорск» сможет пропускать в сутки 3427 транспортных средств, в том числе 33 автобуса, 350 грузовиков и 3044 легковых автомобиля, а также почти девять тысяч пешеходов. Через МАПП «Ивангород» в Эстонию и обратно ежедневно сможет проходить до 1860 автомобилей — 100 автобусов, 210 грузовиков, 1550 «легковушек». Пропускная способность пешеходного перехода через реку Нарва возрастет до 11,3 тысяч человек в сутки.

За счет средств национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в МАПП «Светогорск» планируется инвестировать 40,9 млн рублей. Тогда как ежегодные затраты на содержание и эксплуатацию пункта пропуска, финансируемые за счет государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности», составляют в средне 32 млн рублей. В МАПП «Ивангород» предлагается вложить 68,5 млн рублей из бюджета национального проекта, текущие расходы оцениваются в 16,9 млн.