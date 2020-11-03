Госдума предлагает брать процент и штрафовать граждан, если они не отчитываются об электронных денежных переводах
В Госдуме предложили штрафовать и брать долю с тех, кто не предоставляет отчёты об электронном переводе денег на зарубежных кошельках. Об этом 3 ноября пишет РАПСИ.
Сенатор Николай Журавлев («Справедливая Россия») и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Единая Россия») внесли на рассмотрение законопроект, в котором они предлагают внести изменения в КоАП РФ, а именно: назначить административный штраф «в размере от 20 до 40 процентов суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счёта, предоставленных иностранным поставщиком платёжных услуг, за отчётный период».
В случае, если нарушены сроки предоставления отчётов о переводах, граждан предлагается предупреждать, а затем штрафовать на сумму от 300 рублей до 3 000, должностных лиц — от 500 до 5 тысяч рублей, юридических лиц — от 5 тысяч до 50 тысяч рублей.
Пока что налогоплательщики обязаны предоставлять в налоговые органы отчёт о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг, если сумма операций за отчётный год превышает 600 тысяч рублей.