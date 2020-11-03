Госдума предлагает брать процент и штрафовать граждан, если они не отчитываются об электронных денежных переводах

В Госдуме предложили штрафовать и брать долю с тех, кто не предоставляет отчёты об электронном переводе денег на зарубежных кошельках. Об этом 3 ноября пишет РАПСИ.

Сенатор Николай Журавлев («Справедливая Россия») и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Единая Россия») внесли на рассмотрение законопроект, в котором они предлагают внести изменения в КоАП РФ, а именно: назначить административный штраф «в размере от 20 до 40 процентов суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счёта, предоставленных иностранным поставщиком платёжных услуг, за отчётный период».