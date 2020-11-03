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03.11.2020 13:57
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В апреле на «Союзе» к МКС полетят одни россияне

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур. Об этом 3 ноября сообщил Роскосмос.

Решением комиссии в состав основного экипажа МКС-65 включены: Олег Новицкий — командир МКС-65, и бортинженеры Петр Дубров и Сергей Корсаков. В состав дублирующего экипажа вошли Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Дубров и Корсаков побывают на орбите впервые, для Новицкого этот полет станет третьим. Бабкин вместе с космонавтом Николаем Тихоновым должны были отправиться в космос в апреле текущего года, однако из-за проблем со здоровьем их заменил дублирующий экипаж в лице Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.

Последний раз корабль «Союз» отправлялся в космос с полностью российским экипажем более 20 лет назад.

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