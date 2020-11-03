ВЦИОМ: Россиян объединяют «Ирония судьбы», оливье, гимн и победа в Великой Отечественной войне
Социологи в канун Дня народного единства выяснили, что же объединяет россиян. Результаты опроса ВЦИОМ опубликовал 3 октября.
Так, главными символами России для наших сограждан являются: народ (10%), любовь к Родине и патриотизм (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%). 5% поделили мощь и величие страны, бескрайние просторы и Владимир Путин.
Среди книг, объединяющих россиян, респонденты чаще всего упоминали «Войну и мир» Льва Толстого, произведения Александра Пушкина, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского.
С персонажами, которые наиболее ярко отразили в себе характер гражданина России, вышло интереснее. Большинство (4%) опрошенных выбрали в качестве собирательного образа Обломова. Также были упомянуты, например, лётчик Мересьев и Иван-дурак.
Объединяющим фильмом 11% назвали «Иронию судьбы, или С лёгким паром», реже респонденты вспоминали фильмы «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Москва слезам не верит».
Музыкальным символом 16% опрошенных назвали гимн России, второе место заняла песня «День Победы», третье — «Катюша». Назвали победу в Великой Отечественной войне важнейшим историческим событием 69% россиян.
Первенство среди праздничных блюд традиционно осталось за салатом «Оливье».