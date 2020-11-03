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03.11.2020 12:57
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ВЦИОМ: Россиян объединяют «Ирония судьбы», оливье, гимн и победа в Великой Отечественной войне

Социологи в канун Дня народного единства выяснили, что же объединяет россиян. Результаты опроса ВЦИОМ опубликовал 3 октября.

Так, главными символами России для наших сограждан являются: народ (10%), любовь к Родине и патриотизм (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%). 5% поделили мощь и величие страны, бескрайние просторы и Владимир Путин.

Среди книг, объединяющих россиян, респонденты чаще всего упоминали «Войну и мир» Льва Толстого, произведения Александра Пушкина, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского.

С персонажами, которые наиболее ярко отразили в себе характер гражданина России, вышло интереснее. Большинство (4%) опрошенных выбрали в качестве собирательного образа Обломова. Также были упомянуты, например, лётчик Мересьев и Иван-дурак.

Объединяющим фильмом 11% назвали «Иронию судьбы, или С лёгким паром», реже респонденты вспоминали фильмы «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Москва слезам не верит».

Музыкальным символом 16% опрошенных назвали гимн России, второе место заняла песня «День Победы», третье — «Катюша». Назвали победу в Великой Отечественной войне важнейшим историческим событием 69% россиян.

Первенство среди праздничных блюд традиционно осталось за салатом «Оливье».

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Комментарии (16)

Antivse
Сколько их там сидит в этой вциоме на шее налогоплательщиков и почему они такой ахинеей занимаются?
simak
Как-то странно считают. По их данным выходит что.. 84% ни во что не ставят гимн России. 31% не ценит победу в ВОВ. 96% не считает собирательным образом гражданина РФ Обломова. Для 90% россиян народ не является главным символом. 92% не верят в патриотизм и государственный флаг. 93% наплевать на герб. 95% граждан безразличны мощь и величие страны, бескрайние просторы и Владимир Путин. Правильно? Так же написано?
OldObyvatel
Всеобщий пофигизм - главная скрепа. А еще - мы самые умные.
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