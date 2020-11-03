На КАД столкнулись семь машин, пробка сохраняется
Массовое ДТП до сих пор затрудняет движение в восточной части КАД, в районе поворота на Дорогу жизни.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФГУ Упрдор «Северо-Запад», 3 ноября около 7:30 на 46-м километре внутреннего кольца столкнулись семь легковых автомобилей. Никто не пострадал. Поврежденные автомобили всё ещё находятся на месте происшествия в четвертой полосе, ожидают эвакуации. На участке имеется незначительный затор. По данным «Яндекс.Карт» на 11:30, длина пробки составляет около 3 километров.
Аварию обсуждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Подписчик Денис отмечает, что стал её свидетелем. Про причины он пишет следующее: «Несоблюдение дистанции + скорость. Дорога нормальная».