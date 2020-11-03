Разочарованная ремонтом жительница Петербурга искала в Адмиралтейском районе юридическую помощь и нарвалась на аферистов. Продав свои услуги более чем за полмиллиона рублей, они забыли про клиентку.

О задержании подозреваемых в мошенничестве 3 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. С обыском на Измайловский проспект, 18Д, нагрянули после заявления 73-летней петербурженки, которая с 22 по 27 октября договаривалась с сотрудниками юрфирмы об услугах по взысканию средств.

Женщина рассчитывала получить компенсацию за некачественный ремонт квартиры, в компании живо откликнулись и предложили договор. Услуги обошлись ей в 800 тысяч рублей, но начало ожидаемого наступления на подрядчиков не последовало.