На Измайловском пенсионерке обещали юридическую помощь и оставили с пустыми карманами. 800 тысяч разделили на двоих
Разочарованная ремонтом жительница Петербурга искала в Адмиралтейском районе юридическую помощь и нарвалась на аферистов. Продав свои услуги более чем за полмиллиона рублей, они забыли про клиентку.
О задержании подозреваемых в мошенничестве 3 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. С обыском на Измайловский проспект, 18Д, нагрянули после заявления 73-летней петербурженки, которая с 22 по 27 октября договаривалась с сотрудниками юрфирмы об услугах по взысканию средств.
Женщина рассчитывала получить компенсацию за некачественный ремонт квартиры, в компании живо откликнулись и предложили договор. Услуги обошлись ей в 800 тысяч рублей, но начало ожидаемого наступления на подрядчиков не последовало.
В следственном управлении УМВД возбудили дело о мошенничестве, оперативники экономической полиции задержали 27-летнюю сотрудницу юрфирмы и её коллегу годом младше.
«По оперативной информации, злоумышленники заключили с пенсионеркой договор, который формально имеет юридическую силу, однако подписан от имени юридического лица, оформленного на номинального директора», — уточнили в полицейском главке.
Следователю подозреваемые рассказали, что в силу возраста сочли клиентку лёгкой добычей. Полученные от неё деньги положили в собственный карман в обход кассы.