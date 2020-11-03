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03.11.2020 11:23
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На Измайловском пенсионерке обещали юридическую помощь и оставили с пустыми карманами. 800 тысяч разделили на двоих

Разочарованная ремонтом жительница Петербурга искала в Адмиралтейском районе юридическую помощь и нарвалась на аферистов. Продав свои услуги более чем за полмиллиона рублей, они забыли про клиентку.

О задержании подозреваемых в мошенничестве 3 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. С обыском на Измайловский проспект, 18Д, нагрянули после заявления 73-летней петербурженки, которая с 22 по 27 октября договаривалась с сотрудниками юрфирмы об услугах по взысканию средств.

Женщина рассчитывала получить компенсацию за некачественный ремонт квартиры, в компании живо откликнулись и предложили договор. Услуги обошлись ей в 800 тысяч рублей, но начало ожидаемого наступления на подрядчиков не последовало.

В следственном управлении УМВД возбудили дело о мошенничестве, оперативники экономической полиции задержали 27-летнюю сотрудницу юрфирмы и её коллегу годом младше.

«По оперативной информации, злоумышленники заключили с пенсионеркой договор, который формально имеет юридическую силу, однако подписан от имени юридического лица, оформленного на номинального директора», — уточнили в полицейском главке.

Следователю подозреваемые рассказали, что в силу возраста сочли клиентку лёгкой добычей. Полученные от неё деньги положили в собственный карман в обход кассы.

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Комментарии (1)

gencon
Пенисионая реформа и поправки в конституцию тоже мошенничество, где цифры далеки от 800000руб, и количество потерпевших пепеваливпет за 100млн. Где полиция, сирены, расследования?
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