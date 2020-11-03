Каршеринговый «Смарт» на Пятилеток снёс два забора и успокоился в гаражах
О серьёзной ночной аварии в Невском районе Санкт-Петербурга сообщают очевидцы. По их словам, водитель нарушил ПДД сразу, когда сел за руль.
«Смарт» сервиса каршеринга залетел на территорию гаражей прямо с Т-образного перекрёстка проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Скорость у него была якобы больше 80 км/ч, он снёс бордюр и два забора.
Про водителя очевидцы говорят, что он выглядел неадекватным и еле стоял на ногах. В машине была пассажирка — молодая женщина. Александру показалось, что она убежала, однако Денис утверждает, что её увезли на карете Скорой помощи.
Среди автомобилистов распространено мнение, что каршеринговые машины чаще других попадают в ДТП. Официальной статистики, подтверждающей или опровергающей это предположение, нет. Однако в ГИБДД признают проблему. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису. В сентябре при комитете Госдумы по транспорту и строительству была создана рабочая группа экспертов для регулирования работы операторов каршеринга. В октябре власти Москвы решили ужесточить правила для сервиса.