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03.11.2020 08:49
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Каршеринговый «Смарт» на Пятилеток снёс два забора и успокоился в гаражах

О серьёзной ночной аварии в Невском районе Санкт-Петербурга сообщают очевидцы. По их словам, водитель нарушил ПДД сразу, когда сел за руль.

«Смарт» сервиса каршеринга залетел на территорию гаражей прямо с Т-образного перекрёстка проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Скорость у него была якобы больше 80 км/ч, он снёс бордюр и два забора.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Про водителя очевидцы говорят, что он выглядел неадекватным и еле стоял на ногах. В машине была пассажирка — молодая женщина. Александру показалось, что она убежала, однако Денис утверждает, что её увезли на карете Скорой помощи.

Среди автомобилистов распространено мнение, что каршеринговые машины чаще других попадают в ДТП. Официальной статистики, подтверждающей или опровергающей это предположение, нет. Однако в ГИБДД признают проблему. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису. В сентябре при комитете Госдумы по транспорту и строительству была создана рабочая группа экспертов для регулирования работы операторов каршеринга. В октябре власти Москвы решили ужесточить правила для сервиса.

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Комментарии (11)

Nurofen
А если-бы этот ублюдок вылетел в остановку с людьми, надо запрещать данную услугу или обложить непомерной пошлиной, чтобы дорого было ездить, что исключит бомжей и дебилов - это основные клиенты данной услуги.
261217951
Без прав, бухие водители каршеринга. Интересный сервис.
Skazochny
Чел просто завершил поездку как положено каршырингу;)
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