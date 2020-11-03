О серьёзной ночной аварии в Невском районе Санкт-Петербурга сообщают очевидцы. По их словам, водитель нарушил ПДД сразу, когда сел за руль.

«Смарт» сервиса каршеринга залетел на территорию гаражей прямо с Т-образного перекрёстка проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Скорость у него была якобы больше 80 км/ч, он снёс бордюр и два забора.