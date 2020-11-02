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02.11.2020 21:52
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Число жертв землетрясения в Измире достигло 92

Число жертв землетрясения30 октября в турецком Измире возросло до 92.

Об этом сообщили вечером 2 ноября в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Из 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 147 человек продолжается.

В отделениях реанимации остаются девять жителей запада Турции, состояние четырех из которых оценивается как тяжелое.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах 5 жилых домов.

Прокуратура Измира в понедельник вечером выдала ордер на арест 9 из 11 лиц, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения на западе Турции.

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Комментарии (2)

Stargazer_5e4cc3b703773
Информативно. Жаль погибших, очень жаль. А почему всегда по всем каналам жертвы у них? Проблемы в США? Где число жертв у нас? Не от ковида - тут коммерция с обеих сторон. А просто от болезней, когда врачи не спасли (не сумели, не имели возможности, етс..), ввиду "оптимизированной медицины", суицид, и когда молодые и старые не видят себя востребованными в этом государстве? Или видят себя только в качестве дойной коровы? Кто мы? Овцы для заклания ради чего-то, чего мы не понимаем?
Анна Гаврилова
Да плевать на эти жертв где то там в турции. У нас более 900 жертв ковида и власть ни черта не делает
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