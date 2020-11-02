Число жертв землетрясения в Измире достигло 92

Число жертв землетрясения30 октября в турецком Измире возросло до 92.

Об этом сообщили вечером 2 ноября в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Из 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 147 человек продолжается.

В отделениях реанимации остаются девять жителей запада Турции, состояние четырех из которых оценивается как тяжелое.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах 5 жилых домов.

Прокуратура Измира в понедельник вечером выдала ордер на арест 9 из 11 лиц, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения на западе Турции.