Евро-2020 может пройти полностью в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с проведением Евро-2020, в одной стране. Как сообщает Le Parisien в понедельник, 2 ноября, этой страной может стать Россия.

Ранее уже сообщалось, что УЕФА намерен отказаться от проведения турнира в 12 городах Европы из-за пандемии коронавируса. Однако в тот раз отмечалось, что Россия наоборот может остаться без матчей Евро-2020.

Теперь же источники французского издания утверждают, что Россия наоборот выглядит идеальным кандидатом для проведения такого масштабного турнира, учитывая построенную к чемпионату мира 2018 года инфраструктуру.