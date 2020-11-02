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02.11.2020 21:43
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Евро-2020 может пройти полностью в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с проведением Евро-2020, в одной стране. Как сообщает Le Parisien в понедельник, 2 ноября, этой страной может стать Россия.

Ранее уже сообщалось, что УЕФА намерен отказаться от проведения турнира в 12 городах Европы из-за пандемии коронавируса. Однако в тот раз отмечалось, что Россия наоборот может остаться без матчей Евро-2020.

Теперь же источники французского издания утверждают, что Россия наоборот выглядит идеальным кандидатом для проведения такого масштабного турнира, учитывая построенную к чемпионату мира 2018 года инфраструктуру.

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Комментарии (10)

aikole
Приветливыми станут лица В пивных из кранов свежий стаут Почти бесплатно будет литься И санкции отменят тут же Магнитского все эти списки Придёт тепло, исчезнет стужа Когда себе я вставлю сиськи.
doorbal_
или без России
SERGEY111
Вот будет очень интересно посмотреть на евросоюзовских чинуш - сейчас мы если верить статистике главный рассадник заразы в Евразии , а в вот к лету вдруг станем резко здоровыми и гостеприимными хотя ситуация с ковидом суды по всему в ближайший год не даст ничего положительного не по общей статистике не по странам конкретно .
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