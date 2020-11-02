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02.11.2020 18:38
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Число жертв землетрясения в Измире достигло 91

Число жертв землетрясения магнитудой 6,6 в турецком Измире возросло до 91.

Об этом сообщает 2 ноября Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Из 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 155 человек продолжается.

В отделениях реанимации остаются девять жителей запада Турции, состояние четырех из которых оценивается как тяжелое.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах пяти жилых домов

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