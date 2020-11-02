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02.11.2020 18:32
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Петербургские боксерши выиграли чемпионат России

Финальные поединки чемпионата России по боксу среди женщин прошли в Ульяновске. Две петербургские спортсменки, Карина Тазабекова и Александра Ордина, выиграли золотые медали.

Соперница вице-чемпионки Европы по боксу 2019 года Карины Тазабековой (до 54 кг) снялась до финального поединка из-за травмы. Таким образом, петербурженка автоматически выиграла соревнования.

— Я настраивалась на финальный бой, была готова и собрала все свои силы, — цитирует пресс-служба комитета по спорту Санкт-Петербурга Тазабекову. — Разочарование небольшое есть в связи с тем, что моя соперница снялась, но радость от победы, безусловно, присутствует. Дальше будем двигаться по линии национальной сборной, впереди нас ждут чемпионаты Европы и мира.

Чемпионка Европы 2016 года Александра Ордина (до 64 кг) уверенно прошла все бои, а в финале победила представительницу Москвы Наталью Сычугову.

Всего Санкт-Петербург представляли на соревнованиях 10 девушек.

Фото: комитет по спорту
Фото: комитет по спорту

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Комментарии (2)

hal9000
Да на такой если женишься..с утра захочется еще поспать..она как даст прямым в челюсть..апперкотом еще добавит..улитишь нафиг без штанов убежишь от нее...
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