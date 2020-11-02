Финальные поединки чемпионата России по боксу среди женщин прошли в Ульяновске. Две петербургские спортсменки, Карина Тазабекова и Александра Ордина, выиграли золотые медали.
Соперница вице-чемпионки Европы по боксу 2019 года Карины Тазабековой (до 54 кг) снялась до финального поединка из-за травмы. Таким образом, петербурженка автоматически выиграла соревнования.
— Я настраивалась на финальный бой, была готова и собрала все свои силы, — цитирует пресс-служба комитета по спорту Санкт-Петербурга Тазабекову. — Разочарование небольшое есть в связи с тем, что моя соперница снялась, но радость от победы, безусловно, присутствует. Дальше будем двигаться по линии национальной сборной, впереди нас ждут чемпионаты Европы и мира.
Чемпионка Европы 2016 года Александра Ордина (до 64 кг) уверенно прошла все бои, а в финале победила представительницу Москвы Наталью Сычугову.
Всего Санкт-Петербург представляли на соревнованиях 10 девушек.