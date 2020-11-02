Алиев заявил, что еще восемь сел в Нагорном Карабахе оказались под контролем Азербайджана

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян cегодня сообщила, что 1 ноября Азербайджанская армия пошла в наступление на северо-западном участке арцахско-азербайджанского фронта, но была отбита силами Армении.

«Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Чапран, Хаджи Исаглы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг Зангиланского района, села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан!» — пишет Алиев в Twitter.

«Армянская сторона уничтожила их точным минометным огнем. Азербайджанские войска предприняли еще одно наступление в том же направлении, которое было отбито умелыми действиями Армии обороны. Подразделения Армии обороны преследовали и ликвидировали бегущего противника», — сказала Шушан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 сентября заявил, что под контролем Азербайджана оказалось еще 13 сел в Нагорном Карабахе.

Справка. Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человек. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.