Алиев заявил, что армия Азербайджана захватила 13 сел в Нагорном Карабахе, «освободив их от оккупации»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны заняла 13 сел в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил 23 октября в Twitter.

«Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, Доланар, Буньядлы Ходжавендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района, села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан», — заявил Алиев.

При этом Армянская сторона еще не дала ответа на заявления Алиева. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян лишь сообщила в Twitter, что «азербайджанские войска сегодня около 14.20 обстреляли из установки «Град» территорию общины Карегах Кашатагского района, а затем участок автодороги Карегах — Бердзор», а также упомянула обстрел азербайджанскими войсками Мартакерта с использованием военной авиации

Режим прекращения огня на территории не признанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. 10 октября в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.