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02.11.2020 12:30
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Петербуржцы сократили траты. Виноваты коронавирус и уровень жизни

Расходы петербургских семей во втором квартале 2020 года сократились до 24 тыс. рублей в месяц — почти на 14% меньше, чем в апреле — июне 2019 года. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Финэкспертизе» 2 ноября. Согласно исследованию, расходы российских семей упали до минимальных показателей с 2008 года. При этом Петербург стал седьмым регионом по среднему объему ежемесячных расходов.

Как следует из отчета аудиторской компании, люди тратили меньше денег из-за снижения благосостояния, а также в связи с коронавирусными ограничениями. «Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности. На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения. Однако большинству пришлось вынужденно затянуть пояса — позволить себе прежний уровень потребления на текущие доходы люди уже не могли», — сообщают в «Финэкспертизе».

По данным Петростата, величина прожиточного минимума петербуржцев во втором квартале выросла на 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года: до 12,8 тыс. рублей для трудоспособного населения, 9,5 тыс. рублей для пенсионеров и 11,4 тыс. рублей для детей. Потребительские расходы петербуржцев в 2019 году составили 2,5 трлн рублей — на 6,5% больше, чем годом ранее.

Ранее «Фонтанка» писала, что расходы петербуржцев в изоляции выросли, а доходы — упали. Среднемесячный доход 40% жителей (как официальный, так и неофициальный) составил 5–25 тыс. рублей, при этом 20% горожан рассказали, что получают от 5 до 15 тыс. рублей в месяц.

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Комментарии (4)

Serg_I
24 тысячи в месяц на всю семью - это что за бредовые цифры? Где живёт эта семья, какие траты не включены? Оплата жилья, коммунальных услуг, связи - это уже съедает минимум треть этой суммы. Передвижения на транспорте - ещё треть, а на оставшееся ТОЧНО не прожить!!!
alexpv
*****Среднемесячный доход 40% жителей (как официальный, так и неофициальный) составил 5–25 тыс. рублей, при этом 20% горожан рассказали, что получают от 5 до 15 тыс. рублей в месяц.***
Вот эти цифры больше походят на правду о реальном уровне жизни, чем та мифическая средняя зарплата по городу, которая с какого-то перепугу называлась около 60т р в месяц.
Видимо методики подсчета хромают, достаточно одного депутата с зарплатой 500т, чтобы ему в нагрузку легло 10 работяг с зарплатой 20т,
И вот вам прекрасная средняя зарплата - 63т в месяц)))
Жора  
Обнулённый: Падают доходы? Не, не слышал.
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