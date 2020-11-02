Петербуржцы сократили траты. Виноваты коронавирус и уровень жизни
Расходы петербургских семей во втором квартале 2020 года сократились до 24 тыс. рублей в месяц — почти на 14% меньше, чем в апреле — июне 2019 года. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Финэкспертизе» 2 ноября. Согласно исследованию, расходы российских семей упали до минимальных показателей с 2008 года. При этом Петербург стал седьмым регионом по среднему объему ежемесячных расходов.
Как следует из отчета аудиторской компании, люди тратили меньше денег из-за снижения благосостояния, а также в связи с коронавирусными ограничениями. «Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности. На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения. Однако большинству пришлось вынужденно затянуть пояса — позволить себе прежний уровень потребления на текущие доходы люди уже не могли», — сообщают в «Финэкспертизе».
По данным Петростата, величина прожиточного минимума петербуржцев во втором квартале выросла на 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года: до 12,8 тыс. рублей для трудоспособного населения, 9,5 тыс. рублей для пенсионеров и 11,4 тыс. рублей для детей. Потребительские расходы петербуржцев в 2019 году составили 2,5 трлн рублей — на 6,5% больше, чем годом ранее.
Ранее «Фонтанка» писала, что расходы петербуржцев в изоляции выросли, а доходы — упали. Среднемесячный доход 40% жителей (как официальный, так и неофициальный) составил 5–25 тыс. рублей, при этом 20% горожан рассказали, что получают от 5 до 15 тыс. рублей в месяц.